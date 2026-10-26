Fiscalía investiga difusión de imágenes íntimas de mujeres en grupos de Telegram

La Fiscalía Regional de La Araucanía comenzó a investigar la existencia de grupos en Telegram donde se compartían fotografías y videos íntimos de mujeres sin su consentimiento, entre ellas víctimas de Temuco y Padre Las Casas.

Según los primeros antecedentes, el material difundido habría sido sacado de perfiles de Instagram y Tinder, además de registros privados que se habrían obtenido sin autorización.

Los grupos reunían a miles de usuarios que no solo compartían imágenes y videos, sino que también solicitaban contenido explícito de personas específicas, mientras que existen antecedentes sobre presuntos involucrados en Temuco y Gorbea.

Entre las afectadas habría una adolescente de 16 años, situación que podría agravar las posibles sanciones para quienes resulten responsables de administrar los grupos y difundir el material.

El caso se conoció públicamente después de que las propias víctimas organizaran una denuncia masiva por internet, tras acusar que no recibieron una respuesta inicial de las autoridades correspondientes al dar aviso sobre la difusión de las imágenes.

Ante esta situación, la Asociación de Abogadas Feministas de La Araucanía (Abofem) comenzó a entregar orientación legal a las afectadas y calificó estos hechos como una forma de violencia de género digital.

"Es fundamental resguardar las capturas de pantalla, respaldar las descargas e ingresar los antecedentes directamente ante el Ministerio Público", explicaron desde la organización.