Boric será el orador principal en foro internacional de la U. de Georgetown

El expresidente Gabriel Boric (2022-2026) participará este jueves como orador en la segunda edición del Foro "Las Américas y el mundo", organizado por la Universidad de Georgetown, en Washington D.C..

El encuentro reúne a autoridades, líderes empresariales, académicos y representantes de la sociedad civil de América Latina, Estados Unidos y otras regiones, para analizar las transformaciones geopolíticas, económicas y tecnológicas y sus efectos en América Latina.

La intervención del exmandatario está programada para las 13:10 horas de Washington, equivalente a las 15:10 horas de Chile continental, y se realizará en el Copley Hall de la casa de estudios.

"El expresidente Gabriel Boric será el orador principal del evento", informó la oficina del líder del Frente Amplio.

La jornada contempla además exposiciones de destacados invitados, entre ellos el economista y académico de Harvard Ricardo Hausmann y los académicos de Georgetown Alejandro Werner y Laura DeNardis, junto a representantes del Banco Mundial, OpenAI y Brookings Institution.

Entre los principales temas que abordará el foro destacan el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo económico y el empleo, la gobernanza digital, las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y los desafíos de la transición energética global.

El encuentro busca examinar cómo estos cambios están reconfigurando el escenario internacional y cuáles son sus implicancias para las economías, las sociedades y la posición de América Latina en el mundo.