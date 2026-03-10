En el marco de su última cadena nacional en el cargo, el Presidente Gabriel Boric destacó los hitos principales de su Gobierno, pero también realizó una autocrítica respecto del manejo de ciertos casos relacionados con su gestión.

"Hubo errores que no puedo desconocer y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan. Pienso especialmente en el manejo del caso Monsalve, y en el proceso frustrado de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende", puntualizó el Mandatario, asegurando que "en ambos asumo la responsabilidad".

Dado que la denuncia contra el exsubsecretario del Interior es por violación y abuso sexual, Boric hizo ver que "las políticas que se han impulsado en favor de la mujer y la equidad de género durante nuestro Gobierno seguirán, y quedarán para todas las chilenas durante mucho tiempo".

En cuanto a la fallida adquisición del inmueble de Allende por parte del Estado, enfatizó que "la dignidad del expresidente no se mancha por los errores que yo pueda haber cometido".

