El "ciudadano Boric" salió del Congreso con su hija en brazos y se fue manejando
El ahora exmandatario Gabriel Boric abandonó el edificio del Congreso Nacional luego de participar en la ceremonia de cambio de mando en la que traspasó la banda presidencial al nuevo jefe de Estado, José Antonio Kast.
Tras el acto protocolar del Congreso Pleno, el exjefe de Estado salió del recinto acompañado por su familia y cercanos, marcando el cierre formal de su administración.
En las imágenes se observa al ahora “ciudadano Boric” retirándose del Congreso con su hija Violeta en brazos, en medio de saludos de asistentes y funcionarios presentes en el lugar. Posteriormente abordó un automóvil que él mismo condujo, poniendo fin a su jornada tras entregar el mando presidencial.
