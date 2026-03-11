Presidenta del Senado celebró buen tono del cambio de mando: "Tenemos un ejemplo de país"

La nueva presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), valoró el ambiente "muy republicano" con que se desarrolló la ceremonia de cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Pese a las tensiones de la última semana entre ambos a propósito del polémico cable chino, la senadora descartó cualquier clase de impasse durante el acto solemne en el Congreso Nacional, y aseguró que predominó un ambiente de respeto y emoción.

"Esas cosas (conflictos políticos) son de minutos (determinados), son de reuniones. Hoy día la verdad es que todo el mundo está muy contento, muy emocionado... Quiero tratar de transmitirles con mucha claridad a todos los chilenos y chilenas que tenemos un ejemplo de país y que lo tenemos que cuidar", enfatizó la legisladora por la Región de Antofagasta.

Respecto al carabinero baleado que se encuentra con muerte cerebral en Puerto Varas, afirmó que la seguridad será uno de los ejes centrales del trabajo legislativo en el nuevo periodo político. "Yo no tengo ninguna duda que el 58% de las personas que votaron por el Presidente Kast obviamente que se inclinaron a propósito de la agenda de seguridad", sostuvo.

En esa línea, Núñez destacó que su sector político encabeza actualmente ambas cámaras del Congreso, lo que a su juicio, permitirá impulsar con mayor fuerza la agenda de seguridad: "Creo sinceramente que vamos a tener no solamente un muy buen gobierno en el (Poder) Ejecutivo, sino que una capacidad de colegislar poniendo al país por delante", concluyó.

A su vez, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, destacó la importancia de la colaboración entre los tres Poderes del Estado, por cuanto "todos los proyectos de ley requieren el consenso del Congreso, y también del Ejecutivo, que tiene iniciativa legal en algunos aspectos".

Por otro lado, adelantó que "me voy a reunir con el ministro de Justicia (Fernando Rabat) la próxima semana, y ya tenemos un listado de iniciativas en los que queremos avanzar por ahora".

Arzobispo Chomali: "Tenemos que valorar mucho este día"

También participó de la ceremonia el arzobispo Fernando Chomali, quien aseguró que como país, "tenemos que valorar mucho este día, porque fue un proceso eleccionario impecable, donde participaron muchos actores de la sociedad: se realizó sin ningún traspié y los resultados fueron valorados inmediatamente. Esa es la riqueza que tenemos en Chile y tenemos que cuidarla".

"La presencia de los partidos políticos, de las Fuerzas Armadas, de las iglesias, de los ministros entrantes y salientes, etcétera, demuestra que ese espíritu está presente, a pesar de que hay diferencias políticas", resaltó el cardenal.

El Mandatario asistirá mañana jueves a una oración por Chile en la Catedral Metropolitana, que justamente será encabezada por el arzobispo Chomali.