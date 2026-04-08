Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Gabriel Boric | Viajes al exterior

Boric tendrá su primera gira como expresidente: Barcelona, Berlín y Londres

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

A menos de un mes de dejar el cargo, el exmandatario prepara una serie de viajes a Europa, donde participará de foros de alto nivel y encuentros culturales.

Boric tendrá su primera gira como expresidente: Barcelona, Berlín y Londres
 ATON (archivo)

El evento más relevante de la gira del Mandatario se realizará el 18 de abril, cuando viaje a Barcelona para participar del evento “En defensa de la democracia” junto a líderes progresistas.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El expresidente Gabriel Boric envió un oficio a la Cámara de Diputados para solicitar permiso para viajar fuera del país el 18 de abril, en el marco de lo que será su primera gira internacional tras dejar La Moneda en marzo, que incluye participación en foros de alto nivel y encuentros culturales en Europa.

La acción del militante frenteamplista obedece a una normativa constitucional, que establece que cualquier exmandatario debe solicitar permiso formal al Congreso para ausentarse del territorio nacional durante los primeros seis meses posteriores tras dejar el cargo.

La gira de Boric iniciará con un viaje a Barcelona, España, donde participará en el evento internacional "En defensa de la democracia", foro que reúne a líderes globales del progresismo y cuya última sesión se llevó a cabo el año pasado en La Moneda, durante su Administración.

Su participación en dicha instancia busca seguir aportando y fortaleciendo la democracia y el multilateralismo a nivel global, según detalló el oficio.

Posteriormente, el otrora jefe de Estado arribará en la capital de Alemania para asistir como invitado al Berlín Forum Global Cooperation 2026.

Asimismo, el expresidente se trasladará al Reino Unido, donde participará del prestigioso evento literario Hay Festival en Gales y Escocia y, finalmente, llegará a Londres para asistir a un encuentro en la Biblioteca Británica (British Library).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada