Boric tendrá su primera gira como expresidente: Barcelona, Berlín y Londres

El expresidente Gabriel Boric envió un oficio a la Cámara de Diputados para solicitar permiso para viajar fuera del país el 18 de abril, en el marco de lo que será su primera gira internacional tras dejar La Moneda en marzo, que incluye participación en foros de alto nivel y encuentros culturales en Europa.

La acción del militante frenteamplista obedece a una normativa constitucional, que establece que cualquier exmandatario debe solicitar permiso formal al Congreso para ausentarse del territorio nacional durante los primeros seis meses posteriores tras dejar el cargo.

La gira de Boric iniciará con un viaje a Barcelona, España, donde participará en el evento internacional "En defensa de la democracia", foro que reúne a líderes globales del progresismo y cuya última sesión se llevó a cabo el año pasado en La Moneda, durante su Administración.

Su participación en dicha instancia busca seguir aportando y fortaleciendo la democracia y el multilateralismo a nivel global, según detalló el oficio.

Posteriormente, el otrora jefe de Estado arribará en la capital de Alemania para asistir como invitado al Berlín Forum Global Cooperation 2026.

Asimismo, el expresidente se trasladará al Reino Unido, donde participará del prestigioso evento literario Hay Festival en Gales y Escocia y, finalmente, llegará a Londres para asistir a un encuentro en la Biblioteca Británica (British Library).