Venta de vehículos nuevos creció 14%: los 20 modelos más solicitados

El parque automotriz nacional sumó 27.358 unidades nuevas durante el pasado marzo, según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), que valoró el crecimiento de 14% que tuvo el tercer mes del año, respecto de igual período de 2025, pese a estar marcado por la fuerte alza en el precio de los combustibles.

Así, en tres meses se han comprado 74.977 vehículos medianos, "con un incremento de 5,8%" respecto al trimestre enero-marzo del año pasado.

"En la venta de vehículos livianos y medianos, los SUV siguieron liderando el mercado con 14.990 unidades comercializadas y una alza de 23,9% durante marzo, frente a igual mes del año anterior. Les siguieron los vehículos de pasajeros, con 4.540 unidades y un avance de 4,1%; las camionetas pick-up, con 5.058 unidades y un sólido crecimiento de 14,9%; y los vehículos comerciales, con 2.770 unidades y una baja de 11,5% en el mes", dijo la gremial.

Por país de fabricación, independiente de la marca, entre enero y febrero de 2026 el 48,9% de los vehículos nuevos vendidos fue ensamblado en China, y luego -lejos- aparecen India (8,2%) y Japón (8%).

Los 20 modelos más vendidos entre enero y marzo de 2026