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Tópicos: País | Transportes | Automovilistas

Venta de vehículos nuevos creció 14%: los 20 modelos más solicitados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tres camionetas lideran el ránking, en que China concentra casi la mitad de los ensamblajes.

Venta de vehículos nuevos creció 14%: los 20 modelos más solicitados
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El parque automotriz nacional sumó 27.358 unidades nuevas durante el pasado marzo, según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), que valoró el crecimiento de 14% que tuvo el tercer mes del año, respecto de igual período de 2025, pese a estar marcado por la fuerte alza en el precio de los combustibles.

Así, en tres meses se han comprado 74.977 vehículos medianos, "con un incremento de 5,8%" respecto al trimestre enero-marzo del año pasado.

"En la venta de vehículos livianos y medianos, los SUV siguieron liderando el mercado con 14.990 unidades comercializadas y una alza de 23,9% durante marzo, frente a igual mes del año anterior. Les siguieron los vehículos de pasajeros, con 4.540 unidades y un avance de 4,1%; las camionetas pick-up, con 5.058 unidades y un sólido crecimiento de 14,9%; y los vehículos comerciales, con 2.770 unidades y una baja de 11,5% en el mes", dijo la gremial.

Por país de fabricación, independiente de la marca, entre enero y febrero de 2026 el 48,9% de los vehículos nuevos vendidos fue ensamblado en China, y luego -lejos- aparecen India (8,2%) y Japón (8%).

Los 20 modelos más vendidos entre enero y marzo de 2026

  1. GWM Poer 2.171 unidades
  2. Mitsubishi L-200 2.056
  3. Toyota Hilux 1.648
  4. MG ZX 1.604
  5. Peugeot Partner 1.575
  6. Suzuki Fronx 1.548
  7. Ford New Ranger 1.533
  8. Chery Tiggo 2 1.386
  9. Kia Soluto 1.282
  10. Mazda All New CX-5 1.257
  11. Omoda C5 1.236
  12. Suzuki Swift 1.161
  13. GWM Jolion y Kia Sonet 1.159
  14. Maxus T60 1.007
  15. Ford Territory 1.005
  16. Hyundai Grand I-10 y Chevrolet Sail 995
  17. Hyundai Creta 990
  18. Geely Coolray 948
  19. Toyota Raize 840
  20. Subaru Crosstrek 822

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