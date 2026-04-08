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Tópicos: Mundo | Irán

Irán bloqueó nuevamente el Estrecho de Ormuz en respuesta a bombardeos israelíes en el Líbano

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La acción militar de Israel en territorio libanés ha causado decenas de víctimas mortales, provocando una respuesta regional inmediata de Teherán.

Medios vinculados a la Guardia Revolucionaria persa confirmaron la interrupción en una ruta marítima clave para la distribución de hidrocarburos tras los recientes sucesos.

Irán bloqueó nuevamente el Estrecho de Ormuz en respuesta a bombardeos israelíes en el Líbano
 EFE

Líbano quedó excluido del acuerdo de cese al fuego temporal previamente establecido, mientras que dos cargueros transitaron antes sin contratiempos por la zona.

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Irán interrumpió la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel al Líbano en el que han muerto decenas de personas, según informaron medios iraníes

"El paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano", indicó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Según Fars, esta mañana Irán ha permitido el paso "sin problemas" de dos petroleros por el estrecho de Ormuz, después de que se estableciera el alto el fuego de dos semanas.

Sin embargo, Líbano ha quedado fuera de este acuerdo de tregua temporal y de hecho este miércoles el Ejército israelí lanzó su "mayor ataque" en el Líbano desde que comenzó la guerra, que ha causado "decenas" de muertos y "cientos" de heridos, según el gobierno libanés.

Además, Irán ha denunciado varias violaciones del acuerdo con ataques en su territorio a una refinería en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico, y también con la interceptación de un dron en la ciudad de Lar, por lo que ha prometido "una respuesta firme y contundente".

Según el diario estadounidense Wall Street Journal, Irán también estaría condicionando su participación en las negociaciones de este viernes en Islamabad a que el alto el fuego se implemente también en Líbano.

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