Kast se realizó test de drogas y anunció proyecto para que sea obligatorio en autoridades

El Presidente José Antonio Kast llegó este miércoles hasta la Asociación Chilena de Seguridad (AChs), en la comuna de Las Condes, para someterse voluntariamente a un test de drogas de pelo -el examen más riguroso para detectar consumo de sustancias-, siendo el primero que realiza desde su llegada a La Moneda.

Tras someterse al procedimiento, el Mandatario aprovechó la instancia para anunciar modificaciones al decreto 1.215, con la finalidad de que este tipo de exámenes sean públicos y obligatorios para las autoridades del Estado.

Asimismo, el exrepublicano anunció un proyecto de ley que busca ampliar el universo de obligatoriedad del test de drogas a ministros, subsecretarios, gobernadores, alcaldes, concejales y directivos de partidos con representación parlamentaria.

La propuesta también busca que el exámen sea un requisito para todos los candidatos a elección popular, con el fin de garantizar que no existan vínculos entre la política y el narcotráfico.

"A algunos se nos pasó"

Si bien algunos ministros del gabinete de Kast se realizaron el test de drogas previo a su llegada a La Moneda (durante la conformación de la Oficina del Presidente Electo "OPE"), desde el Partido Socialista (PS) ingresaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que fiscalice el cumplimiento de dicha obligación legal, estipulada en la Ley N° 21.806.

"Lo nuestro era voluntario y a algunos se nos pasó. Usted me podría preguntar a mí: '¿Usted por qué no se lo hizo? porque se me pasó, pero ahora me estoy poniendo al día", reconoció Kast ante los cuestionamientos por la demora en el trámite.

Kast también se refirió a las críticas contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debido a que fue uno de los miembros del gabinete que no se realizó el test de drogas durante el período de la OPE.

"Y el ministro Quiroz se va a poner al día hoy día o mañana cuando vuelva de la exposición que está haciendo en el Parlamento, ninguno de nosotros tiene problemas. Espero también que los diputados que van a la Contraloría también nos colaboren en estas modificaciones legales", complementó.

Finalmente, el jefe de Estado confirmó que todas las autoridades que ingresen al Ejecutivo deberán contar, al menos, con un test de orina vigente.