De visita en la Región del Biobío, el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), comentó la insólita situación de las renuncias anunciadas -pero no materializadas- de dos militantes del Partido Cristiano de Chile en medio de la polémica de los últimos días respecto al financiamiento público para terapias de hormonización en menores de edad.

La seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas; y la directora regional de Senama, Antaris Varela, comunicaron que dejaban sus cargos por "motivos personales", pero Alvarado aseguró este lunes que a su despacho no llegó ninguna de estas dimisiones.

El Partido Cristiano (ex Social Cristiano) -que tiene amenazada con acusación constitucional a la ministra May Chomali- aclaró luego que ambas retiraron sus cartas de renuncia y que nunca llegaron a formalizar su salida de la Administración Kast.

"Si 'renuncian' y la renuncia es formal es, claramente, porque está definida. Si se renuncia por un anuncio en un medio de comunicación y no se presenta la renuncia, obviamente que no puedo esperar que se produzca o se genere, porque eso va siempre por un canal oficial, por un canal formal", dijo Alvarado.

"Yo no he recibido (renuncia formal)", insistió el también titular de Segegob: "Una cosa es leer lo que sale en los medios o en las redes y otra cosa es la comunicación oficial que tiene que tener un Gobierno. En mi escritorio, en la oficina de partes, no tengo ninguna renuncia en la Región ingresada en los últimos días", enfatizó el exsenador.