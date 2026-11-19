El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, comprometió este jueves el respaldo de su partido a las decisiones que adopten sus diputados, luego de que Hans Marowski planteara la posibilidad de acusar constitucionalmente a la ministra de Salud, May Chomali.

El emplazamiento surgió después de que el Senado rechazara el miércoles, con 21 votos a favor y 21 en contra, una indicación del Gobierno al proyecto de Presupuesto 2027. El Ejecutivo buscaba impedir que se usaran recursos de Salud para financiar terapias de hormonización cruzada en menores de 18 años, así como cirugías con la misma finalidad.

La propuesta del Ejecutivo contemplaba una excepción para quienes ya recibieran esos fármacos con financiamiento público al 31 de diciembre de 2026. Para continuar el tratamiento, exigía una reevaluación clínica individual y documentada y el consentimiento de sus padres o representantes legales.

En un video publicado en X, Marowski afirmó que Chomali se había comprometido con los diputados a poner fin al financiamiento público de estos tratamientos y a modificar la normativa que lo permite.

"No queremos más promesas ni explicaciones, queremos hechos y garantías concretas", dijo el diputado. Agregó que, si se mantiene ese financiamiento, buscarán que se determinen las responsabilidades políticas, "incluida una acusación constitucional si existieran los fundamentos".

Kaiser ofreció el respaldo del partido a su bancada

Consultado en la sede del PNL por la eventual responsabilidad de Chomali, Kaiser sostuvo que el Ministerio de Salud ha ignorado las recomendaciones de la comisión investigadora de la Cámara sobre tratamientos hormonales en menores de edad, según consignó La Tercera.

"Si se descubre que desde el Ministerio (de Salud) se siguen realizando intervenciones que son lesivas para la salud de menores de edad, entonces evidentemente que nuestros parlamentarios tomarán las decisiones que consideren correctas. El PNL los va a respaldar", afirmó el excandidato presidencial.

Kaiser emplazó a Kast y defendió la interpelación

En el mismo punto de prensa, Kaiser también cuestionó al Presidente José Antonio Kast, de gira por Asia, y defendió el uso de la interpelación parlamentaria.

"El señor Presidente de la República tiene la obligación de solucionar los problemas y debería dedicarse a eso. La interpelación es un instrumento de fiscalización de la Cámara de Diputados, no es una sanción", sostuvo.

Kaiser agregó que "para eso se eligió al señor Presidente de la República, no para ser comentarista".