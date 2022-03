Ante "traspié" de Siches en Temucuicui, Huenchumilla urge al Gobierno a poner sus cartas sobre la mesa

El senador Francisco Huenchumilla (DC), ex intendente de La Araucanía, planteó que el nuevo Gobierno debe poner "cartas sobre la mesa" para abordar el conflicto que mantiene el pueblo mapuche con el Estado chileno, a propósito de la visita que iba a realizar esta mañana la ministra del Interior, Izkia Siches, a la comunidad de Temucuicui, que fue fustrada a base de disparos al aire.

En conversación con Lo Que Queda del Día, Huenchumilla destacó que "está bien" que la nueva Administración abogue por el diálogo como metodología de trabajo, aunque "remarcó que "todos los gobiernos han hecho procesos de diálogo, pero lo importante es qué hay detrás del diálogo, sustantivamente cuáles son las cartas del Gobierno para resolver el tema de las tierras, de la violencia, de las víctimas, de los servicios de inteligencia, del rol de Carabineros, etcétera".

Recalcó que "todos los gobiernos han tenido diálogos, lo que ha faltado siempre es el tema del fondo, cuál es la proposición de solución como Gobierno".

"Yo creo que no están todas las cartas sobre la mesa. El Gobierno ha puesto un método, el diálogo, y eso hicieron los gobiernos anteriores. Hace falta poner las cartas sobre la mesa: tierras, violencia y reparación", insistió.

Sobre el contexto, apuntó que, a nivel histórico, "el diagnóstico de los problemas y de las tierras" cuya restitución busca el pueblo mapuche está hecho, pero también está la arista "del problema de la violencia como metodología (de acción), que en una sociedad democrática es inaceptable".

"Por lo tanto, la gran tarea del mundo político y de este Gobierno que se inicia, es cómo encara uno de los más grandes problemas que hoy tiene Chile", enfatizó.

"QUIZÁS NO SE PREPARÓ SOBRE PROTOCOLOS, PERO NO JUSTIFICA BALAZOS"

Respecto a lo ocurrido hoy, cuando desconocidos perpetraron disparos al aire por cerca de cuatro minutos desde zonas boscosas cuando la ministra Siches se dirigía a Temucuicui, en la comuna de Ercilla, donde iba a reunirse con Marcelo Catrillanca, Huenchumilla comentó que una visita de ese tipo "significa un análisis previo bastante acucioso, y demuestra que a lo mejor faltó un poquito más de procedimiento".

"Fue un traspié indeseable, porque todos estamos con buenas vibras de que le vaya bien al Gobierno. Hay que afinar un poquito los procesos", reiteró.

En este marco, sobre una ausencia del Estado en esa zona que se plantea tras hechos como éste, consideró que "el punto es válido como un tema de discusión, porque digamos, como cosa general, que en la cultura mapuche, para entrar a una comunidad, y más a una como Temucuicui, es necesario hablar con los jefes máximos de la comunidad", sobre todo cuando se trata de una autoridad del nivel de la ministra del Interior.

Pero "no diría que la ministra lo hizo mal, a lo mejor no se preparó adecuadamente los puntos finos de una cultura que se desconoce por la inmensa mayoría de los dirigentes políticos de Santiago", opinó, lo cual, sea como fuere, "no justifica que a uno lo reciban con balazos".

Por otro lado, aquello sí "demuestra la gravedad del problema, hasta donde hemos llegado, es una señal potente de que estamos frente a un problema real y efectivo", subrayó.

"Todas las manifestaciones de violencia son sintomatología de un problema más profundo", dijo Huenchumilla, reprochando que el estado de excepción constitucional de emergencia que rige desde octubre en cuatro provincias de la macrozona sur "no ha resuelto el problema de fondo y es una medida formal que no va a resolver el problema de fondo". Ante ello, se declaró partidario de la vía política para abordar el conflicto.