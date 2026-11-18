El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, evitó responder este miércoles si se retracta de sus críticas al Partido de la Gente (PDG). Consultado al respecto, el subsecretario de la Segegob se remitió a las disculpas que ofreció el martes.

"Yo ya di mi declaración el día de ayer y, por lo tanto, me remito a ella. Y no tengo nada más que agregar sobre eso", afirmó.

La polémica comenzó la noche del lunes, cuando Arenas describió al PDG como "inorgánico" y lo llamó un "cúmulo de deseos" en el programa "Tolerancia Cero", de CNN Chile. Al referirse a la clase media que reúne el partido, sostuvo que carece de una "visión de país". El PDG calificó de "condicionales" sus disculpas y le exigió aclarar si mantiene esos cuestionamientos.

Arenas contó que este miércoles conversó con el jefe de la bancada de diputados del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, en una reunión que describió como "muy franca, llana y directa".

"Voy a seguir trabajando en todo lo que sea posible con los parlamentarios del PDG, sobre todo en los temas comunes que podamos tener sobre políticas públicas que tanto importan al país", señaló.

Jefe de bancada republicano se desmarcó y Cretton destacó el peso del PDG

El jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, se desmarcó de la expresión "cúmulo de deseos" que utilizó el vocero para referirse al partido fundado por Franco Parisi.

"Esa frase en particular que señaló el vocero no nos representa en absoluto a la bancada", dijo Moreno. Añadió que a los republicanos les ha tocado trabajar con los diputados del PDG y que estos representan a un sector de la sociedad al que los partidos tradicionales no han logrado representar.

Por su parte, el diputado UDI Eduardo Cretton, quien milita en el mismo partido que Arenas, recordó que el Gobierno necesita los votos del PDG para rechazar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

"Yo no los ningunearía. Lo queramos o no, el PDG se ha transformado en un actor relevante al interior del Congreso", afirmó.