Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump se reunirán este jueves 19 de noviembre en Shenzhen, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Será el primer encuentro trilateral entre los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos, que aún no han acordado una agenda.

El Kremlin propuso la cita y China fue la última en confirmar su participación. Los tres mandatarios se reunirán en el complejo Kylin Villa, al que llegan con prioridades distintas, según el análisis de EFE.

Xi busca estabilidad y tiene en la mira el bloqueo de Ormuz

El Gobierno chino señaló que uno de sus objetivos es preservar la "estabilidad estratégica" entre las grandes potencias. Xi se reunió este miércoles con Putin en Shenzhen antes de recibir a Trump en el aeropuerto.

Para Beijing (Pekín), discutir el futuro de Ucrania sin representantes de Kiev ni de la Unión Europea sería delicado en momentos en que mantiene una disputa comercial con el bloque. La guerra en Irán afecta un interés más inmediato de China. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha golpeado el suministro energético de Asia, y los vínculos de Xi con Teherán podrían darle margen para negociar con Trump sobre el conflicto.

Trump quiere sumar a China al control de armas nucleares

Según altos funcionarios estadounidenses que acompañan a Trump, el mandatario quiere abrir una negociación sobre el control de los arsenales nucleares. En febrero expiró el tratado Nuevo START, que fijaba límites a las armas nucleares estratégicas de Estados Unidos y Rusia. Trump aspira a que un futuro acuerdo incluya también a China.

Beijing sostiene que su arsenal es el menor de los tres y que corresponde a Washington y Moscú dar los primeros pasos hacia el desarme.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió este miércoles la decisión de participar en el encuentro pese a esas diferencias. "Trump nunca ha considerado que reunirse con alguien sea una concesión", afirmó.

Putin busca que Ucrania figure en la declaración final

El Kremlin ya había adelantado que Putin y Trump abordarían la guerra en Ucrania durante la APEC. En la reunión con Xi, Moscú busca que Ucrania figure en una eventual declaración conjunta y que el presidente estadounidense presione a Kiev para alcanzar un acuerdo. Se espera que representantes europeos se sumen en los próximos meses a las negociaciones en Abu Dabi.

Putin también tiene un interés económico en la cita. Espera que China, el principal socio comercial de Rusia, acepte comprar gas ruso a precio de mercado. Según EFE, el Kremlin está dispuesto a discutir tanto el control de armas que plantea Washington como el bloqueo de Ormuz que preocupa a Beijing.