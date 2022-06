Comité político no sabía de la creación del "Gabinete Irina Karamanos", según Jackson

"Nadie del comité político tuvo acceso a esa información hasta que se divulgó, se tematizó y se resolvió, al día siguiente, en un día".

Con estas palabras, el ministro secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, se refirió este domingo a la trastienda de la polémica decisión de la oficina de la pareja del Presidente Gabriel Boric, la antropóloga y politóloga feminista Irina Karamanos, de cambiar el nombre y las atribuciones del cargo de primera dama.

Desde que el martes estalló la controversia, el Gobierno reculó en menos de 24 horas y dio de baja el "Gabinete Irina Karamanos", que tenía registrado un dominio en internet, tras recibir un alud de críticas de distintos sectores políticos.

La Moneda calificó el asunto como un "error administrativo" y el propio Boric intentó zanjar el tema el viernes: "Está absolutamente superado, corregido, y la disposición y el trabajo que está llevando adelante Irina es lo que se señaló en campaña", aseguró en una rueda de prensa.

En el programa Tolerancia Cero (CNN Chile), Jackson reconoció esta noche que el asunto "afecta" a la imagen de La Moneda.

No obstante, el ex diputado afirmó que "esta es una resolución que cambiaba la denominación para efectos de la comunicación entre los ministerios, cuando se convoca a una licitación, pero no fue una definición, tal como lo dijo la vocera de Gobierno, política".

Además de Jackson, Izkia Siches (Interior), Camila Vallejo (Vocería), Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género) y Mario Marcel (Hacienda) completan la nómina del Comité Político de Boric.