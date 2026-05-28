Bolivia: Paz promulgó ley que elimina restricciones al despliegue de las FF.AA. en protestas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este miércoles una ley que anula las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que desde hace 22 días exigen su renuncia.

La norma firmada por Paz fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado horas después de ser aprobada por la Cámara de Diputados, cuyos legisladores la debatieron el martes de manera virtual.

La nueva ley, que el fin de semana fue visada en el Senado, deroga totalmente la ley 1341 sobre 'Estados de Excepción' que rigió desde octubre de 2020 y que establecía limitaciones para la participación de las Fuerzas Armadas ante protestas sociales en el control de los conflictos.

Su promulgación no implica que se dicte automáticamente el "estado de excepción", pero el presidente puede disponer ahora, si fuera necesario, de ese recurso constitucional para afrontar los conflictos que golpean a varias regiones del país, especialmente las andinas de La Paz, Oruro y Potosí, según los legisladores.

La ley 1341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba, entre otras disposiciones, que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía "hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden". También limitaba a 60 días la duración de la medida.

La Carta Magna vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales, además de que su vigencia estará sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas.

El Gobierno de Paz, que lleva poco más de seis meses de gestión, ha asegurado que la declaración del estado de excepción es la "última opción" a la que recurrirá si el diálogo no prospera.

Presión en las rutas

Las manifestaciones y bloqueos de carreteras, iniciados en el departamento de La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo, están impulsados por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).

Los bloqueos, que se extendieron a las regiones de Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, están ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal.

La Fiscalía investiga el fallecimiento de un hombre por un disparo en medio de un operativo y disturbios registrados el sábado para despejar una carretera troncal, mientras que las autoridades denuncian que los cortes de rutas han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.