De Grange: Espero que la crisis internacional "no dure mucho más"

El ministro de Transportes, Louis de Grange, planteó en Cooperativa que espera que la crisis internacional por los precios del petróleo, y que llevó a una histórica alza en el valor de los combustibles, "no dure mucho más".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad recordó que "el tema de fondo es no olvidar por un momento que esta es una crisis global y que le pega a todos los países del mundo, a Chile particularmente. Recordemos que el principal producto de importación chileno es el petróleo y en ese contexto, sumado a una estrechez fiscal, porque tampoco podemos desconocer el déficit estructural que generó el anterior gobierno en materia presupuestaria, déficit de 3,5 por ciento, que se gastó mucho más de lo que somos capaces de producir, la combinación de ambos factores, que son externos al actual gobierno, son los que finalmente se traducen en la decisión tomada por el gobierno".

"Hay recursos que se están inyectando de manera bien específica, justamente para paliar esto", valoró.

De Grange insistió en que "es una crisis que de una u otra manera a todos nos va a afectar. Por supuesto que tengo la esperanza de que esta crisis no dure mucho, ya han salido cifras del precio internacional del petróleo, que ya bajó de los 100, por lo tanto espero que esta crisis no dure mucho y que cuando finalice los precios vuelvan y esa reducción en los precios internacionales del petróleo se va a trasladar inmediatamente al precio público".

"Soy optimista, confío en que esta crisis no dure mucho más, las señales macroeconómicas muestran la luz al final del túnel más temprano que tarde (...) espero que el efecto de esta alza se logre mitigar y disuadir en los próximos meses", recalcó.