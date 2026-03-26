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Tópicos: País | Consumidores | Combustibles

Ya rige el alza histórica de combustibles en Chile: estos son los nuevos precios

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La gasolina de 93 sube $392 por litro, la de 97 alcanza $391 y el diésel llega a $580 desde este jueves 26 de marzo, en el mayor ajuste de las últimas décadas.

El Gobierno anunció subsidios para taxistas y congelamiento de tarifas del transporte público.

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Desde este jueves 26 de marzo rigen los nuevos precios de los combustibles en Chile, en lo que expertos y autoridades han calificado como uno de los mayores ajustes de las últimas décadas.

La bencina de 93 octanos subió $392,2 por litro, la de 97 octanos aumentó $391,5 y el diésel saltó $580,3, según el informe semanal de precios publicado por ENAP este miércoles.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que el alza responde al aumento del precio internacional del petróleo en el marco del conflicto en Irán, y que el efecto fiscal de contener el fenómeno sería de 140 millones de dólares por semana.

Con los nuevos valores, los precios aumentaron un 32% en la gasolina de 93 octanos, un 31% en la de 97 y un 62,2% en el diésel.

Filas, escasez y "shock" de demanda

El anuncio del alza generó largas colas en las bencineras durante los días previos.

Desde la Asociación de Distribuidoras de Combustibles de Chile (Adico) reportaron que el consumo se multiplicó entre 3 y 5 veces respecto de un día normal en muchas estaciones de servicio, agotando en horas el inventario de reservas.

Medidas para amortiguar el golpe

El Gobierno anunció el congelamiento de las tarifas de los buses RED hasta diciembre de 2026, un subsidio de $100 mil mensuales por taxista durante seis meses, y una línea de financiamiento preferencial con BancoEstado para renovar vehículos por unidades eléctricas.

En paralelo, el precio de la parafina será rebajado al nivel que tenía en febrero y se mantendrá congelado durante otoño e invierno, lo que se concretará tras la aprobación del proyecto que refuerza el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo desde los actuales 5 millones de dólares hasta 60 millones.

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