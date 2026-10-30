Desde su oficina en Chile: La nueva foto del subsecretario Pavez tras la polémica

Intentando dejar atrás la polémica por la imagen publicada por el subsecretario de Interior, Máximo Pavez, en el jet de la FACh, la cartera publicó una nueva fotografía de la autoridad.

Esta vez fue desde su oficina en Chile.

"El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo, de forma telemática, una reunión de coordinación junto a Alberto Soto, encargado de la Macrozona Norte, para revisar los avances del Plan de Fortalecimiento Fronterizo y reforzar las acciones de seguridad y control en la frontera norte del país", destaca la publicación que intenta dejar atrás la polémica.

El error comunicacional del subsecretario fue asumido por su jefe directo, el biministro Claudio Alvarado, quien señaló que la fotografía pecó de un alarde en cómo era transportada la autoridad. En la imagen, se puede ver a Pavez mirando el horizonte, mostrando su reloj y hablando por teléfono, a bordo de un jet de la FACh.