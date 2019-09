AcusaciónSinFundamentos: Gobierno se cuadra en pleno con Marcela Cubillos

El Gobierno salió a prestar apoyo a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, luego que las bancadas de oposición presentaran una acusación constitucional en su contra este miércoles, en la Cámara de Diputados.

A través del hashtag #AcusaciónSinFundamentos, varios personeros y parlamentarios de Gobierno criticaron la presentación del documento y defendieron la gestión de la ministra.

Durante una actividad en terreno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, comentó que "por lo que hemos conocido, el contenido de esa acusación constitucional no tiene ningún fundamento jurídico, se basa en hechos que no son efectivos y no incorpora ninguno de los requisitos que exige la Constitución para establecer una acusación constitucional".

El secretario de Estado remarcó que "queda claro que sólo busca una intención política, pretenden, impulsados por el Partido Socialista, callar a la ministra de Educación y a todo el Gobierno".

En tanto, la ministra vocera, Cecilia Pérez, escribió en su cuenta de Twitter que "como Gobierno de Chile seguiremos avanzando en el programa que fue respaldado por la gran mayoría de los chilenos. Intentar frenar su ejecución presentando esta #AcusaciónSinFundamentos, debilita nuestra democracia y las instancias jurídicas".

A su vez, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, apuntó en la misma red social que "la #AcusaciónSinFundamentos contra Marcela Cubillos se basa en hechos falsos y desconoce que Contraloría validó actuaciones de la ministra. Se mal utiliza un instrumento serio, con la única finalidad política de silenciar a la ministra y frenar una agenda centrada en la calidad".

Finalmente, la intendenta metropolitana, Karla Rubilar, se lamentó que "hoy la sensación no es rabia, sino pena. El Congreso Nacional, mi casa por 12 años, se transforma en lugar para una #AcusaciónSinFundamentos contra Marcela Cubillos, intentando dañar al Gobierno, sin pensar en las personas. Por estas cosas estamos tan desprestigiados los políticos".

Otros que se sumaron a la defensa de la ministra Cubillos fueron el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward; el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri; y los diputados Francisco Undurraga, Diego Schalper y Jorge Alessandri, entre otros.

