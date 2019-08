Agricultura sacó a seremi que trató de "limitado" al pueblo mapuche

"Después de una indagación de los hechos sucedidos", el Ministerio de Agricultura cesó en su cargo al secretario regional ministerial (seremi) de La Araucanía, Ricardo Mege, quien en un evento empresarial tildó de "limitado" al pueblo mapuche.

"Debemos reconocer que el mapuche es limitado, le cuesta aprender matemáticas y otras cosas. Si no fuera por mí, que ayudé a mis compañeros indígenas, ellos no habrían aprendido", aseguró días atrás el ahora ex funcionario de gobierno.

Los dichos de Mege causaron malestar en los círculos locales de Chile Vamos, en los que se recordó que el médico veterinario también fue cuestionado cuando asumió -a mediados de mayo pasado-, pues inició su militancia en la UDI poco antes de la designación.