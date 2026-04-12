Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

Carmona tildó agresión a Lincolao como "error político" que "cambió el eje" de la agenda

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

"(Hizo) que se empezara a hablar no del mes de desaciertos del Gobierno, sino de algo que transversalmente todos compartimos que no debe haber sido", dijo el presidente del PC.

"Descalifica el propio movimiento (estudiantil) desde el punto de vista contingente", afirmó.

Carmona tildó agresión a Lincolao como
 Captura de video / ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó este domingo la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral.

En conversación con "Mesa Central" de Canal 13, el dirigente condenó el hecho apuntando que "me parece un error", y enfatizó que la crítica política es válida, pero que existen límites en las formas.

"Me parece que no debe haberse hecho; que es muy distinto a tener una opinión crítica sobre las políticas, y en eso le doy todo el espacio del mundo y la legitimidad que tenga un movimiento o un sector de opinar sobre cosas, sobre todo cuando esas cosas lo afectan en el derecho a la educación, en la gratuidad", planteó.

Carmona reconoció que la situación tuvo un efecto mayor en la agenda pública: "Para hacer trasladar una idea, un hecho fáctico de fuerza, me parece no solo innecesario; (es) un error político, incluso porque cambió el eje; (hizo) que se empezara a hablar no del mes de desaciertos del Gobierno, sino de algo que transversalmente todos compartimos que no debe haber sido".

El líder comunista cuestionó a quienes protagonizaron la agresión: "Incluso, (la agresión) descalifica el propio movimiento desde el punto de vista político contingente; cambió el foco".

"Si hay problemas que tienen que ver con las expectativas de la comunidad estudiantil universitaria, y no sé si más allá, tengamos respuesta para eso y, si uno carga, está incluso agrandando un tema que debe tener una proporción", sostuvo.

Carmona también cuestionó el tratamiento que se le ha dado al caso, apuntando que "hay una desproporción en el tratamiento de ese lado... Bueno, el Gobierno sabrá lo que quiere hacer".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada