Caso Alto Santorini: Oficialismo defiende a Quiroz y oposición exige transparencia

Una investigación de Ciper alertó de eventuales conflictos de interés que podrían derivarse de la aprobación ambiental de un proyecto inmobiliario ligado al hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, caso que generó un tenso debate en El Primer Café de Cooperativa.

El proyecto, que contempla una inversión de 43,6 millones de dólares, se levantará cerca de las dunas de Concón y fue aprobado pese a que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) mantuvo reparos por la falta de un estudio específico sobre el riesgo de remociones en masa.

Según la investigación, Víctor Quiroz, hermano del titular de Hacienda y uno de los propietarios de la oficina de arquitectura que diseñó Alto Santorini, ha realizado gestiones de lobby por la iniciativa y posee una participación indirecta en ella.

Víctor Quiroz, su esposa y sus hijos controlan una sociedad que indirectamente posee el 12 por ciento del proyecto, cuya evaluación ambiental fue aprobada el pasado 8 de julio.

El ministro Quiroz sostuvo que es "absolutamente falso" que haya intervenido en la aprobación y remarcó que Hacienda no posee atribuciones para resolver la evaluación ambiental de iniciativas de inversión.

Couble pidió transparentar las actas

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, afirmó que los antecedentes revelados dejan dudas que el Gobierno debe despejar, particularmente sobre el funcionamiento del Comité de Proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La instancia reúne a las subsecretarías de Economía, Interior, Medio Ambiente y Hacienda, pero no cuenta con actas públicas que permitan establecer qué proyectos fueron analizados ni quiénes participaron en las discusiones.

Este comité no fue creado por la megarreforma recientemente aprobada por el Congreso ni posee atribuciones para resolver evaluaciones ambientales, pero realiza un seguimiento de los plazos de proyectos sometidos al SEIA. La falta de actas públicas impide establecer si Alto Santorini fue analizado por la instancia y qué participación tuvo Hacienda.

"Cuando existen conflictos de interés, no se trata de que confiemos en la buena voluntad o no; los conflictos de interés se declaran y las autoridades se inhabilitan en aquellas acciones en las que tienen conflicto de interés", planteó Couble.

El representante frenteamplista emplazó al ministro a aclarar: "¿Dónde están las actas de ese comité? ¿Se revisó este proyecto en ese comité? ¿Él se inhabilitó cuando se discutió este proyecto en el comité?".

"Es raro que digan que el ministro Quiroz destraba inversiones y él mismo diga que no tiene competencias en lo ambiental. Entonces, ¿está haciendo las cosas o no las está haciendo? Genera dudas todo este discurso y estos comités", añadió.

La discusión ocurre después de que el Congreso despachara la megarreforma, bautizada por el Gobierno como la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que incorporó una serie de medidas para acelerar permisos sectoriales y ambientales.

Entre ellas se encuentra la reducción del plazo para invalidar autorizaciones ya otorgadas, además de modificaciones a la evaluación de proyectos y mecanismos destinados a entregar mayor certeza a las inversiones.

Este paquete es distinto de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales despachada en 2025, cuya aplicación excluyó expresamente los permisos y proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Cretton acusó a Ciper de publicar una noticia "tendenciosa"

El diputado republicano Eduardo Cretton defendió la gestión del titular de Hacienda y calificó el reportaje como una "noticia bastante burda".

"Yo creo que para Chile es una buena noticia que se destraben las inversiones. El ministro Quiroz no es quien estaba revisando particularmente ese proyecto y acá lo que se busca por parte de la oposición es constantemente torpedear la labor que está haciendo el ministro", sostuvo.

Consultado por Cecilia Rovaretti respecto de si atribuía esa intención directamente a Ciper, Cretton respondió: "Absolutamente, no me cabe ninguna duda".

"Ciper es un medio que todos sabemos que tiene un sesgo", acusó el parlamentario, quien agregó que, si la investigación comprobara que Quiroz intervino para favorecer el negocio de su hermano, no tendría "ningún problema en condenarlo".

"Pero esto me parece a mí que son noticias tendenciosas que buscan confundir a la población y finalmente terminar atacando a un ministro", insistió.

Couble replicó que despejar las dudas sería "tan fácil como transparentar las actas", ante lo cual Cretton se mostró disponible a que esos antecedentes sean publicados.

Krauss: El ministro debía extremar los cuidados

La exministra Alejandra Krauss afirmó que, independientemente de si el ministro participó directamente en la revisión de Alto Santorini, debía extremar los resguardos por la participación de su hermano.

"El cuidado que tiene que tener cuando algún familiar pudiera estar involucrado en materias de alto nivel como sería este proyecto, eso es propio de la función pública que se cumple", sostuvo.

Krauss también destacó que 11 instituciones formularon observaciones durante la evaluación ambiental y que Sernageomin no levantó sus reparos sobre el riesgo de remoción en masa.

Según Ciper, el servicio advirtió en abril que la documentación entregada por la inmobiliaria no permitía descartar impactos significativos ni riesgos para la seguridad de la población. Sin embargo, el SEA de Valparaíso decidió no incorporar ese pronunciamiento, al estimar que la geomorfología no constituye por sí misma un objeto de protección del sistema de evaluación ambiental.

Los reparos adquieren especial relevancia por los antecedentes de la zona: en 2023, Sernageomin recordó que había recomendado no construir sobre las dunas de Reñaca-Concón, debido a sus características y a los riesgos asociados a la urbanización.

Ese mismo año, un socavón amenazó la estabilidad del edificio Kandinsky y reabrió el debate sobre las advertencias técnicas respecto de las remociones en masa en el campo dunar de Concón.

La exministra también cuestionó los dichos de Cretton contra el medio y planteó que sus eventuales reparos editoriales no permiten descartar los antecedentes expuestos.

"Él puede tener una opinión, yo también la tengo respecto de otros medios, pero jamás va a ser un punto para justificar un hecho u otro", enfatizó.

Guzmán llamó a no atribuir una intervención sin pruebas

El diputado Jorge Guzmán sostuvo que la información disponible no acredita una actuación directa del ministro y llamó a no instalar una intencionalidad que el propio reportaje no afirma.

"Ciper no lo ha dicho. Lo que dijo Ciper es que, en definitiva, se aprobó un proyecto donde había participación de un hermano del ministro", puntualizó.

El parlamentario se mostró abierto a revisar los antecedentes y las eventuales actas, pero advirtió que "si aquí no hay una intervención directa del ministro, no hay nada que decir".

Couble aclaró que no estaba atribuyendo una intervención, sino planteando la necesidad de despejar un posible conflicto de interés ante la inexistencia de registros públicos del comité.

"Cuando hay un comité que revisa grandes inversiones donde participa el ministro de Hacienda, que no tiene actas públicas, y después una gran inversión de un familiar es aprobada, es apurada, es contada como dentro de los proyectos que se aceleraron, hay algo que aclarar", afirmó.

Al cerrar el programa, Cecilia Rovaretti defendió la trayectoria del medio cuestionado por Cretton.

"Ciper es un medio de comunicación súper respetado que ha recibido decenas de galardones nacionales e internacionales por sus reportajes sobre corrupción y poder, y lo ha hecho en todos los gobiernos y hacia todos los sectores", puntualizó la conductora.