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Tópicos: Mundo | Rusia

Rusia luchará por cada centímetro de la región de Donetsk, aseveró el Kremlin

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"(Ese territorio ucraniano) es parte de la Federación Rusa. Aquí no hay nada que discutir", dijo el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.

Si bien Moscú preferiría alcanzar sus objetivos por medios pacíficos, "mientras eso no es posible, lo haremos con toda nuestra fuerza", agregó.

Rusia luchará por cada centímetro de la región de Donetsk, aseveró el Kremlin
 EFE (archivo)

Putin cifró en un 11% el territorio de Donetsk bajo control ucraniano y sostuvo que la pérdida de la presencia de Kiev "ocurrirá mucho antes en vista del avance de nuestras tropas".

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Rusia luchará por cada centímetro de la región de Donetsk, anexionada por Moscú en 2022, declaró hoy el Kremlin.

"Incluso por medio punto porcentual o por una centésima de punto porcentual (del territorio de Donetsk vamos a luchar). Es parte de la Federación Rusa. Aquí no hay nada que discutir", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública del país.

Peskov afirmó que tal y como ha declarado antes el presidente ruso, Vladímir Putin, Rusia preferiría alcanzar sus objetivos por medios pacíficos.

"Pero mientras eso no es posible, lucharemos y lo haremos con toda nuestra fuerza", aseguró.

Asimismo, agregó que aquellos que albergan planes de "asestar un golpe demoledor a Rusia, pagarán un precio", como el que paga ahora Ucrania.

Previamente esta semana, el jefe del Kremlin cifró en un 11% el territorio de Donetsk bajo control ucraniano.

Putin dijo que en Ucrania estiman que pueden conservar ese territorio durante otro año y medio y en Europa aumentan ese plazo a dos años.

"Nosotros creemos que eso (la pérdida de control ucraniano sobre Donetsk) ocurrirá mucho antes en vista del avance de nuestras tropas", afirmó el mandatario ruso en unas declaraciones realizadas el 1 de octubre.

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