Desde la DC al FA: Oposición en pleno acusará constitucionalmente a Cubillos

Diputados de todos los partidos de la oposición finalmente firmaron la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación Marcela Cubillos que impulsó el Partido Socialista desde junio pasado, esto luego de una reunión sostenida este miércoles.

La presentación de la acusación está contemplada para este jueves pasadas las 10:00 horas y llevará las firmas de parlamentarios desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, pasado por la ex Nueva Mayoría y los regionalistas, que definieron respaldar esta acción contra la secretaria de Estado, entre otras cosas, por notable abandono de deberes.

Con esto, en la sesión del próximo martes en la Sala de la Cámara de Diputados se dará cuenta de esta acusación, cuando se sorteará a los parlamentarios integrantes de la comisión para esta acción.

El líbelo constará de cinco capítulos, con la idea del Frente Amplio de ir más allá en temas como discriminación relacionados con educación diferencial, entre otros.

Con firmas de todos los partidos políticos de la oposición, presentaremos mañana la #acusaciónconstitucional contra la ministra Marcela Cubillos. La transversalidad y unidad que muestra esta decisión es nuestra forma de defender la #educaciónpública de nuestro país pic.twitter.com/YgG64jhk0I — JuanSantana-Diputado (@Juan_SantanaC) September 4, 2019

Diputado Vidal: Ningún ministro puede pasar por encima de las leyes

En conversación con Lo que Queda del Día, el diputado de RD Pablo Vidal, justificó la decisión del Frente Amplio de respaldar esta acusación constitucional contra la titular de Educación.

El parlamentario explicó que la oposición considera que la ministra Cubillos no se ha regido por las leyes vigentes en educación.

"El espíritu de la acusación es que ningún ministro de Estado, ni la ministra Cubillos, ni ninguna que haya estado antes, ni ninguno que venga después puede pasar por encima de las leyes (...) La ministra de Educación tiene que regirse por las reglas que hoy día están vigentes en el ámbito de la educación y creemos que no lo ha hecho", planteó el jefe de bancada de RD.

Además, afirmó que los cinco capítulos que incluye la acusación son graves, mencionando el particular las críticas de la secretaria de Estado al Sistema de Admisión Escolar que se comenzó a implementar este año en la Región Metropolitana.

"Estos elementos jurídicos que se aportan acá apuntan en sentidos distintos, que son complementarios y que son todos de igual importancia, que son graves y afectan el desarrollo del Mineduc por ejemplo respecto a la implementación del sistema de admisión escolar", aseveró Vidal.

"Estamos en proceso de postulación en la Región Metropolitana, respecto al sistema de admisión escolar, el cual la ministra ha sido abiertamente explícita en decir que ella no cree, no comparte, cree que es malo, si eso no es asustar a los apoderados y si no es atentar contra una política pública vigente no sé que lo que es", recalcó.

Consultado respecto a si estarán los votos para una eventual destitución, procedimiento en el que interviene tanto la Cámara como el Senado, el diputado prefirió no ser "imprudente".

"Sería una imprudencia decir si están o no están los votos (para destituirla), hay parlamentarios que tenemos un convencimiento muy claro respecto de que ella no ha actuado en conformidad con la ley (...) No puedo decir que hoy día estén los votos, pero tengo la impresión de que los vamos a tener", concluyó.

Diputado Vidal criticó a Bolsonaro: Es una provocación que no podemos aceptar

Por otro lado, el diputado RD cuestionó la tibieza de la reacción del Presidente Sebastián Piñera para responder el ataque personal de Jair Bolsonaro contra Michelle Bachelet.

Para el legislador, se trata de una "provocación" inaceptable y que "era importante una manifestación clara".

"Hubiese esperado que el canciller Ribera (que este miércoles viajó a Brasil) retornara a Chile si Bolsonaro no se retracta", sostuvo Vidal, aunque admitió que esa es una decisión del Presidente Piñera.