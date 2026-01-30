Bancos critican al Gobierno por no bajar límite de devolución en fraudes bancarios

La Asociación de Bancos (ABIF) cuestionó este viernes la decisión de los Ministerios de Hacienda y Economía, que contó con la opinión favorable de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), de no ajustar el umbral de restitución a clientes por fraudes bancarios.

Según se detalló, la postura del Ejecutivo mantiene el límite de 35 UF (poco más de 1.389.000 pesos) la restitución de operaciones desconocidas por el usuario de los medios de pago en un plazo de 10 o 15 días, dependiendo del tipo de transacción.

A través de una declaración, la entidad afirmó que "las modificaciones a la Ley 20.009, entre otras cosas, facultaron a dichos ministerios a establecer este límite en el rango de 15 a 35 UF, además de poder fijar límites diferenciados por tipo de operación, medio de pago y producto".

"Desde la mirada del gremio, la mejor opción para mitigar el surgimiento de autofraudes era determinar el límite superior para la devolución de las operaciones desconocidas en las 15 UF y no mantenerlo en 35 UF", puntualizó la ABIF.

La ABIF expresa su desconcierto ante una decisión del Ejecutivo que contradice el objetivo inicial de la normativa para reducir incentivos a ilícitos. (FOTO: ATON)

Asimismo, se dio cuenta que la ley de Fraudes "aún mantiene distorsiones fundamentales en el sistema de pagos", que se reflejan en una tasa de fraudes que es tres veces mayor a la observada antes de las modificaciones a dicha ley en mayo de 2020 (ley 21.234), y más de 6,5 veces superior a la registrada en la Unión Europea.

A esto sumaron que persisten malas prácticas en torno a los umbrales definidos.

Acusan que la medida "no es acorde a la realidad"

En este sentido, la ABIF ve con preocupación "la inconsistencia de la decisión del Ejecutivo. Esto, ya que la atribución solicitada por el Gobierno en dicha ley buscaba precisamente reducir los incentivos a los autofraudes. Contrariamente a lo esperado, mantuvieron el monto de 35 UF".

Desde el organismo afirmaron que "la decisión de los Ministerios de Hacienda y Economía desconcierta y no es acorde a la realidad que buscaban abordar las modificaciones a la ley de Fraudes".

"La implicancia directa de este actuar es mantener riesgos y costos para el sistema de pagos que atentan contra su desarrollo y mayor inclusión financiera y, en definitiva, que los ciudadanos no puedan acceder a medios de pago seguros y modernos, sostiene el gremio", se advirtió.

Además de la cifra actual, se demanda modificar el estándar probatorio de dolo o culpa grave y permitir la venta de seguros contra engaños financieros. (FOTO: ATON)

Cambios a la ley de Fraudes

Finalmente, la Asociación de Bancos indicó que, más allá de mantener el umbral en UF 35, es importante señalar que "la ley de Fraudes requiere ser modificada según los estándares internacionales en la materia".

"En concreto, se requiere modificar el estándar probatorio de culpa grave o dolo -donde Chile es el único país en el mundo con dicho estándar de responsabilidad-, restablecer la posibilidad de comercializar seguros que protejan a los clientes que son víctimas de fraudes, y establecer una instancia administrativa que canalice los casos en que no corresponde la restitución de fondos, evitando así sobrecargar los Juzgados de Policía Local", cerró la declaración.