Economista: Ha habido despilfarro de recursos desde que llegó el ministro Cerda

La economista Daniela Benavente, consultora para diversos organismos internacionales como la OCDE, la FAO, la OMPI, la Unión Europea y el Banco Mundial, hizo en Cooperativa un crítico análisis del actual estado de la economía chilena, marcada en la última semana por el anuncio de extensión del IFE Universal y el inicio de la discusión parlamentaria sobre un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales.

En conversación con Ahora es Hora, la experta fustigó la actitud del Gobierno, luego de que en la víspera comunicara el retiro de otros mil millones de dólares desde los fondos soberanos -que se suma a los giros realizados en abril, junio y julio- con el propósito de financiar ayudas sociales.

"Estamos gastándonos todos los recursos. Yo fui a mirar lo que quedaba del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES): a junio quedaban 5 mil millones y ayer ya se anunció que este alargue del IFE hasta noviembre se va a financiar en gran medida con el FEES", lamentó Benavante.

Con esto "nos habremos gastado, en un año y medio, 14 mil millones de dólares de ahorro en Chile. Es muchísimo dinero y no es sostenible ni tampoco es deseable, porque tiene efectos en deuda pública, inflación, tipo de cambio, etcétera... Ya han subido los precios de las viviendas, han subido los precios de los autos", ejemplificó.

"Esto ha sido de otro nivel: el despilfarro de recursos desde que llegó el ministro (Rodrigo) Cerda; él debió poner la nota técnica y no la puso frente a, por ejemplo, todo este debate sobre los mínimos comunes", dijo Benavente, que aseguró ser "muy crítica" de la labor del titular de Hacienda.

"EL PRÓXIMO GOBIERNO NO TENDRÁ MARGEN DE ACCIÓN"

"Lamentablemente, estamos quedando con cero (recursos), y el problema va a ser del nuevo Gobierno", continuó la especialista: el futuro Presidente o Presidenta que resulte electo para el próximo periodo "no va a tener ningún margen de acción, y eso me parece muy lamentable", indicó.

Daniela Benavente también disparó contra los congresistas, que legislan con "un cálculo tan cortoplacista y egoísta" en debates como el del 10 por ciento, pensando sólo en "su reelección y sin ver más allá".

CONTRA EL AUMENTO DE LA TASA DE COTIZACIÓN PREVISIONAL

Consultada respecto a la postergada reforma previsional, la economista indicó que, al contrario de la mayoría de los analistas y los sectores políticos, ella cree que "no hay que aumentar la tasa de cotización" por encima del 10 por ciento actual, sino que se debe universalizar un aporte de pensiones estatal, con cargo a los impuestos generales.

"No podemos seguir encareciendo el trabajo, por las condiciones propias de Chile: tenemos 7,7 millones de contribuyentes con ingreso bajo los 150 mil pesos líquidos... No da... Sabemos de lagunas, subcotización, evasión, elusión, informalidad -30 por ciento de informalidad- y educación primaria mala, deficiente, sobre todo a nivel público. No podemos seguir cargándole la mano a las familias que están en condiciones de deuda", argumentó.