Elizalde: Más que cambio de nombres, el Gobierno necesita un cambio de actitud

Tras la derrota del Gobierno con la aprobación del retiro del 10 por ciento de las AFP en el Congreso, que agravó de paso las críticas a su gestión de la pandemia, ha tomado fuerza la idea de una renovación del gabinete, en especial del comité político.

Sin embargo, el timonel del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, planteó que "más que un cambio de nombres, aquí se requiere un cambio de actitud, un cambio de dirección por parte del Gobierno, porque esto va más allá de quiénes integran el gabinete".

"Creo que el Presidente todavía no toma conciencia de lo que estamos viviendo y por eso las medidas que toma el Gobierno tienden a ser tardías e insuficientes. Si se cambian los nombres pero finalmente no hay un cambio de dirección, un cambio en las propuestas que se generan para enfrentar la emergencia, ese cambio no va a cumplir el objetivo que demanda la gran mayoría de los ciudadanos", puntualizó.

Por tanto, a una semana de la Cuenta Pública del Presidente Piñera, el senador dijo esperar que en ella "se aborde la problemática y el desafío de la pandemia, se dé cuenta de las medidas que ha adoptado el Gobierno y sobre todo se anuncien correcciones en materia social ante el enorme desafío que estamos enfrentando".

Desde el oficialismo, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, sostuvo que "la decisión de cambiar o no el gabinete es una decisión del Presidente, pero lo que sí se requiere es que podamos gobernar y legislar desde nuestras convicciones, y no siempre cediendo ante la izquierda". Así aludió a los votos que facilitó su coalición al retiro del 10 por ciento.

"Hemos visto ya algunos rebrotes de violencia y desde esa perspectiva creo que lo que se requiere es justamente avanzar con decisión para poder poner de pie al país. Y eso el Presidente tendrá que ver si lo puede hacer con este gabinete o con otro", reflexionó.

En contraste, su par de RN, Mario Desbordes, respaldó la continuidad del comité político este viernes, mientras que el propio ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que se mantendría en el cargo.