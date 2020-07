Desbordes rechaza cambio en el comité político: "Acaba de foguearse el triple"

El timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, llamó al Gobierno y a Chile Vamos a "dar vuelta la página" y a retomar el trabajo en conjunto luego de las diferencias y conflictos internos que desató el apoyo de decenas de parlamentarios oficialistas al proyecto de retiro del 10 por ciento de fondos en AFP, despachado ayer por el Congreso.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado, que fue uno de los finalmente apoyó la reforma en la última votación de ayer en la Cámara Baja, manifestó su respaldo al gabinete de ministros políticos pese a la "derrota" sufrida por el Ejecutivo, contrario a la iniciativa, la cual fue reconocida por ellos mismos.

En ese marco, Desbordes resaltó que en estas semanas de intensos debates "este gabinete acaba de foguearse el triple de lo que ya estaba, tomaron una experiencia importante que se tuviera; es un buen gabinete y comité político, recién reestructurado".

Descartó asimismo que la progresiva pérdida de votos oficialistas que tuvo el Gobierno en su objetivo de que el proyecto fuera rechazado, tanto en el Senado y la Cámara Baja, fuera culpa de una falta de conducción de política del ministro del Interior, Gonzalo Blumel (Evópoli), desmarcándose de algunas voces del bloque, desde la UDI y también RN, que incluso piden un cambio de gabinete.

"Este era un proyecto muy sui generis, muy especial. Algunos quizás quisieran probarse el terno del ministro del Interior e insisten en su culpa (...) pero ¿alguien que siente tener tanto tonelaje político fue capaz de dar vuelta un voto? No. Ayer votó mucho más de la mitad de la bancada RN a favor y la mitad de la bancada UDI. ¿Podían los ministros Blumel y Briones revertir esto? No", expuso el timonel.

Sobre la reacción de La Moneda tras la aprobación definitiva de la reforma, "valoro mucho que el Gobierno haya decidido no ir al Tribunal Constitucional, que dilataría algo que la gente espera con urgencia, y después de dos tercios en el Senado y tres cuartos en la Cámara no tenía sentido; que desistiera del veto es lo más razonable, y me alegro que se promulgue hoy", manifestó.

Y luego de este tenso episodio, Desbordes exhortó al sector a "dar vuelta la página y arremangarnos la camisa los presidentes de partidos, ministros del comité político y el Presidente de la República para ver cómo abordamos juntos lo que viene: desconfinamiento, reactivación económica, reformas, entre ellas la previsional, viene un tobogán de elecciones".

"Hay que sacar experiencias de esto, para bien o para mal, y trabajar todos juntos", dijo, a la vez que instó a también preocuparse de la proyección del bloque, ya que "este no se termina con el Gobierno de Sebastián Piñera, Chile Vamos continúa después y esperamos continuar en Gobierno".