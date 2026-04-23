Estilo Poduje produce primeros roces con Chile Vamos

El rol y el peso de las distintas fuerzas políticas comienza a provocar algunas fisuras en el sector gobernante.

Hace dos días, el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper dijo en Cooperativa que "Chile Vamos es el soporte político del Gobierno", en alusión al rol articulador de la dupla Alvarado-García Ruminot en el Congreso.

A dicha declaración respondió, en el podcast "¿Cómo te lo digo?" de La Tercera, el ministro de Vivienda, Iván Poduje: "Con todo el cariño para Chile Vamos; este Gobierno no descansa en esa coalición".

El arquitecto agregó que "hay que darle mérito a las personas en función de su trayectoria y no hay que inflar los méritos de algunos subestimando los méritos de otros".

Este jueves estuvieron en La Moneda, en diferentes reuniones, el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke; y la diputada RN Ximena Ossandón, vicepresidenta de la Cámara. Ambos le respondieron en duros términos al ministro de Vivienda.

"Lo que necesitan mostrar los ministros -entre otros el ministro Poduje- son realizaciones y no seguir pensando la política en lógica de campaña", dijo Cruz-Coke.

"Yo creo que la lógica de programa de farándula política ya pasó -era la de campaña-, y ahora, por suerte, tenemos, a diferencia de los últimos cinco años, no tenemos elecciones hasta tres años más. Hay tiempo para pensar en resultados de mediano plazo", añadió el exministro de Cultura.

"Yo le digo al ministro Poduje, con el mismo cariño que él nos trata, que siga haciendo su pega, que la sabe hacer súper bien, pero que no se meta en temas que no le corresponden", señaló, a su turno, la diputada Ossandón.

Según comentaron fuera de micrófono algunos militantes dentro del gabinete, estas escaramuzas deben ser desdramatizadas, ya que hoy en día hay una coalición de Gobierno más que una coalición de partidos y, en el ejercicio de gobernar, estas tensiones no han sido problema.