Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.7°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

Expectación en La Araucanía por nombramiento de nuevo seremi de Seguridad

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El nuevo delegado presidencial de la Región de La Araucanía, Francisco Ljubetic, aseguró que el Gobierno de Kast trabaja arduamente con el fin de encontrar a la persona correcta para encabezar la Seremi de Seguridad Pública en adelante.

La autoridad, que asumió en su cargo este jueves, se refirió al tema después de que algunos dirigentes forestales instaran a nombrar un seremi a la brevedad, y de ese modo evitar hechos de violencia rural que caracterizan a la zona.

"El sello de los seremi irá en la misma senda del Ministerio de Seguridad Pública con la titular (Trinidad Steinert), y obviamente vamos a apoyar esas designaciones, porque se trata de aspectos técnicos, donde el perfeccionamiento y el conocimiento del área resulta trascendente y nos da tranquilidad", apuntó Ljubetic.

Síguenos en Google News
Las + leídas