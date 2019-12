Ministra de la Mujer y "funa" en su contra: Nunca compartiré la agresión como modo de acción

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, comentó a través de su cuenta en la red social Twitter la manifestación contra ella y Radio Cooperativa, que se desarrolló mientras era entrevistada en los estudios del medio y que derivó en insultos, daños en su vehículo, rayados en el edificio de la emisora y que debiera ser escoltada por FF.EE. de Carabineros.

"Seguiré trabajando para que en Chile mujeres y hombres podamos expresarnos con libertad y en paz. En democracia tenemos derecho a manifestarnos, sin violencia, sin incitación al odio, sin amenazas. Muchas gracias a quienes han mostrado preocupación", posteó.

Luego agregó: "Las críticas a nuestro trabajo son parte de la democracia. En el ministerio tenemos abiertas las puertas para la opinión de todas".

"Lo que nunca compartiré es la agresión como modo de acción política. Lo que vivimos hoy en Cooperativa muestra que tenemos mucha tarea por delante", sentenció.

En entrevista con Una Nueva Mañana, Plá comentó las críticas a su gestión desde organizaciones feministas, que se intensificaron desde el inicio de la crisis social en octubre pasado.

"No me lo tomo contra mi persona", explicó la secretaria de Estado, quien además recordó que "me están pidiendo la renuncia desde que me nombró el Presidente Piñera el 20 de enero del año 2018. Como dijo el doctor Mañalich, esto forma parte del cargo".