Paulina Núñez: "Espero que más que un gabinete en las sombras, tengamos una oposición en la luz"

La senadora electa Paulina Núñez (RN) descartó este sábado en Cooperativa que los partidos de derecha tengan un "gabinete en las sombras" durante el Gobierno de Gabriel Boric, sino que -indicó- esperan ser una "oposición en la luz" durante estos próximos cuatro años.

Esta opción fue planteada por el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien, emulando la idea del Reino Unido, busca que la futura oposición tenga ministros alternos a los designados por el Presidente electo. La iniciativa no ha tenido el respaldo de los otros partidos de Chile Vamos.

Ante esto, Núñez aseguró que "no estoy de acuerdo con esos ministerios de las sombras, suena tenebroso. Tengo claro que la ciudadanía habló con fuerza, con claridad y dijo que tal iba a estar en el Gobierno y nosotros en el rol opositor, por lo tanto lo que nos corresponde es ejercer un rol opositor sin hacer una oposición obstructiva".

"Al contrario, tenemos que tener una oposición constructiva, una oposición dispuesta al diálogo, una oposición que evidentemente cuando vea el peligro, por ejemplo, cuestiones que hemos defendido con mucha fuerza como la libertad o nuestros principios, vamos a ejercer ese rol con claridad", afirmó la parlamentaria en diálogo con El Diario de Cooperativa.

En esta línea, aseguró que no se puede "estar diciéndole al Gobierno que vamos a andar en las sombras mirando si hace bien o no la pega creo que eso no corresponde y, además, lo que hoy espera el país desde un rol opositor es estar pendiente y que podamos construir entre todos cuando no estemos de acuerdo, por ejemplo, con alguna reforma que vaya a hacer el próximo Gobierno en el Congreso".

"Yo espero que más que ministerios en la sombra, tengamos una oposición en la luz, transparente de cara a la ciudadanía, proponiendo y en terreno", agregó Núñez, quien detalló que este último punto es importante porque "uno no se puede encerrar en los escritorios o en el edificio donde se toman las decisiones, sino que hay que estar constantemente escuchando para poder tomar las mejores decisiones".

"NADIE PODRÁ HACER LO QUE QUIERA"

En tanto, la actual diputada valoró que las elecciones parlamentarias hayan dejado al Congreso "mitad y mitad (entre oposición y oficialismo), sobre todo en el caso del Senado", dado que "le da tranquilidad al país de que nadie va a poder hacer lo que quiera".

"El Gobierno, por ejemplo, no va a poder hacer lo que quiera, porque va a requerir de una conversación y un diálogo en el Congreso, y eso no significa andar 'trabando la pelota' o deteniendo los proyectos", aseguró la representante de RN.

Por el contrario, detalló que esto permitirá "que cuando uno avanza con esta capacidad de dialogar y de lograr acuerdos, está pensando en el país, no está pensando en un extremo o en otro".