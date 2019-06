Presidente de la Cámara: Es necesario un cambio de gabinete por el bien del país

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), aseguró en El Diario de Cooperativa que, "por el bien del país", es necesario que el Gobierno de Sebastián Piñera realice un cambio de gabinete.

En medio de los rumores sobre un posible ajuste en los ministerios, el parlamentario dijo creer en que "hay que hacer un cambio de gabinete".

"Eso es una opinión personal", indicó, añadiendo que "independientemente de los esfuerzos que pueda hacer uno u otro, al final el sentido de equipo, el sentido de representación compacta de un Gobierno, cualquiera sea, la verdad es que se ha venido desperfilando en el último tiempo".

"Por el bien del país, más allá del interés que tenga el Gobierno por estar mejor evaluado, por estar mejor presentado, por ser más efectistas en lo que promete y que finalmente termina ocurriendo a medias o no ocurre, yo creo es necesario un cambio de gabinete", aseveró el presidente de la corporación.

Flores pide que este eventual cambio de gabinete "no sea cosmético", sino que sea "efectivamente un cambio que dé más celeridad a la búsqueda de acuerdos para poder tener un mejor avance en el proceso legislativo donde el Gobierno no tiene mayoría, pero donde lejos no ha habido una voluntad una voluntad obstruccionista, para nada".