Presidente Kast se reunió con gobernadores regionales por recortes presupuestarios

El Presidente José Antonio Kast recibió a la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) en el Palacio de La Moneda para una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de los recortes presupuestarios que, advierten, podrían afectar directamente a los municipios.

En ese contexto, el secretario de Estado se mostró abierto al diálogo y se comprometió a recibir uno a uno a los gobernadores para ir evaluando qué recortar y qué no.

"Lo más importante es que va a haber un análisis particular de cada una de las regiones. Él (Quiroz) dio un ejemplo que a nosotros nos da una luz de esperanza. Dijo: 'nos dimos cuenta de que en algunos ministerios aplicar el ajuste del 3% era posible de revisar y en algunos casos se modificó'", detalló el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana.

En esa línea, destacó que "cuando revisemos cartera por cartera, programa por programa, infraestructura por infraestructura que financian los gobiernos regionales, el ministro Quiroz va a tener un punto de inflexión con respecto a los ajustes presupuestarios que nos afectan. Esa puerta que se abre tenemos que trabajarla".

Asimismo, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, también valoró la voluntad de diálogo: "Hay una disposición a escuchar y a dialogar, esperamos que se manifieste".