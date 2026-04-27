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Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

Renato Münster rompe el silencio tras su renuncia como seremi: "Esperan que vuelva en algún momento"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor, que había asumido como seremi de las Culturas, estuvo 24 horas en el cargo.

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El actor Renato Münster aclaró los motivos de su renuncia como seremi de las Culturas de la región Metropolitana, a menos de 48 de ser anunciado. 

Cabe recordar que el pasado 14 de abril, el intérprete fue designado como titular de la cartera en la región, pero al día siguiente se informó que no asumiría por "motivos personales y urgentes".

Una semana después, Münster abordó su salida en conversación con el portal Fotech y explicó que "fue un tema administrativo y personal que tenía que resolver", descartando otras motivaciones.

"Estaba feliz, estaba muy contento con el nombramiento, pero no se pudo dar", señaló el actor, quien agregó que la situación se produjo mientras enfrentaba trámites pendientes.

En esa línea, enfatizó que "no hubo nada político" en su salida y que se trató de "cosas personales que tenía que ordenar en ese momento".

Finalmente, Münster afirmó que "esperan que vuelva en algún momento" y reiteró que se siente capacitado para asumir el cargo en el ámbito cultural.

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