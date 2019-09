Senador Ossandón pide clarificar el caso de subsecretario Salaberry "por respeto a los involucrados"

Desde el oficialismo plantearon este lunes la necesidad de que se clarifique, antes de emitir juicios propios, la situación del subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, acusado de haber pasado tres luces rojas, insultado y amenazado a un fiscalizador municipal y luego intentar, a través de su hermana Iris, anular el parte de tránsito.

Este tema, que derivó en que la Fiscalía resolviera abrir de oficio una investigación por presunto tráfico de influencias, y al que se agrega el sumario que hay en la Municipalidad de Ñuñoa contra su hermana por cobrar coimas a emprendedoras para ganar puestos en ferias de la comuna, no fue tratado hoy en el tradicional comité político en La Moneda.

El Gobierno y Chile Vamos se excusaron en que están "dedicados en cuerpo y alma" a las últimas negociaciones para frenar la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

No obstante, el senador Manuel José Ossandón (RN) planteó que "urge que la Justicia actúe con prontitud en el caso del subsecretario Salaberry, por respeto a los involucrados, por su legítima defensa, y para no seguir dañando y aumentando la desconfianza y el desprestigio de las instituciones, y esto también incluye al Gobierno".

Fiscal Guerra responde a "estomacales" dichos de JVR

La semana pasada, luego de que se conociera el caso, la Fiscalía anunció la apertura de la indagatoria contra Salabarrey. Tras eso, la timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe, acusó al Ministerio Público de ser "un brazo armado de la izquierda".

El fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, le respondió hoy y aseguró -en radio Universo- que "no somos brazo armado de nadie", y fustigó sus afirmaciones de "carácter estomacal".

"Me alegro mucho -replicó la legisladora-, porque acabo de ver unas declaraciones del fiscal donde plantea que no son brazo armado de nadie, y me alegra muchísimo que lo aclare, y ahora esperar que actúe con ecuanimidad".

Desde el Gobierno, que decidió mantener a Salaberry en el cargo, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, comentó que "esa es una situación que tiene que ser vista, preguntada y resuelta en el municipio de Ñuñoa".

"Nosotros estamos a la espera de que estos hechos se puedan clarificar a la brevedad posible, existen dos versiones que son contrapuestas, como lo ha declarado la vocera, como me ha correspondido decirlo a mí, que esperamos que se clarifiquen", apuntó.