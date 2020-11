Subsecretario no desmiente frases misóginas y descalificatorias hacia las enfermeras

"Entiendo el malestar, pero quiero manifestar que mi visión, convicción y forma de pensar no se reflejan allí", dijo Alberto Dougnac, el sucesor de Arturo Zúñiga.

"Las enfermeras no son inteligentes ni deben serlo, basta que sean bonitas; son especialistas en todo, pero en realidad no saben nada", son algunas de las declaraciones que le atribuyen ex colaboradoras.

"Hoy somos parte de un cambio cultural", reflexionó el médico, a propósito del escándalo.