Gobierno busca un tono más positivo: "Las personas están cansadas de los discursos"

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, abordó el llamado a la "esperanza" planteado por el Presidente José Antonio Kast, en medio de la apuesta del Ejecutivo por mejorar las cifras de empleo y contrarrestar el pesimismo de la ciudadanía.

La Moneda concentra sus esfuerzos en un plan de reactivación laboral, cuyos lineamientos fueron presentados la víspera a los presidentes de los partidos oficialistas. En paralelo, el Ejecutivo busca introducir un giro en su relato, con un discurso más positivo y menos confrontacional que el utilizado durante sus primeros meses.

Consultado sobre este cambio de tono, Alvarado sostuvo que "el relato del Gobierno siempre es acorde a la realidad y a los sentimientos de las personas. Yo creo que hoy en día en Chile todos los ciudadanos quieren hechos y no palabras".

"Las personas están cansadas, por no decir aburridas, de los discursos. Y nosotros, como Gobierno, bajo las instrucciones del Presidente de la República, estamos trabajando precisamente para disminuir los discursos y transformar las políticas públicas en acciones efectivas y concretas en beneficio de las personas", enfatizó.

El cambio de foco comunicacional coincide con la apertura de un nuevo flanco para el Ejecutivo, luego de que representantes del municipalismo cuestionaran el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, ingresado por la Subsecretaría de Prevención del Delito a la Contraloría.