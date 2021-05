El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, valoró el llamado "encuentro político y social por Chile", que reunió a parte de la oposición y organizaciones sociales, y dijo que espera conocer pronto sus propuestas para avanzar en una agenda de "mínimos comunes".

"Durante el fin de semana, hemos tomado conocimiento con gran interés de las distintas actividades que se han realizado para seguir avanzando en lo que se han denominado los 'mínimos comunes' para profundizar en las ayudas a las familias y a la pymes", afirmó el titular de la Segpres.

"Nos alegra que hayan participado muchas personas, no solo la clase política, no solo la oposición, también las pymes, gremios y distintos estamentos. No conocemos las propuestas y esperamos conocerlas mañana y confiamos en que permitirán seguir avanzando en estas dos materias que mencionaba, pero que también serán hechas con gran responsabilidad porque no sabemos cuánto durará esta pandemia y menos todavía cuánto durará la crisis económica", agregó Ossa.