Investigan robo por más de $2 millones en oficinas del Ministerio de la Mujer

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género denunció el robo de equipos audiovisuales y otros artículos tecnológicos desde dependencias de la cartera, hecho que actualmente es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI).

Según informó La Tercera, el robo ocurrió el pasado 23 de abril, en medio de trabajos de remodelación realizados por una empresa externa al interior de una oficina del ministerio, situación que llevó a parte de los funcionarios a realizar teletrabajo.

Uno de los afectados fue el comunicador audiovisual del Departamento de Comunicaciones, Pablo González Díaz, quien presentó una denuncia ante la PDI tras detectar la desaparición de distintos artículos desde su puesto de trabajo.

De acuerdo al medio anteriormente citado, el ministerio inició un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido. Desde la cartera no entregaron mayores antecedentes debido a que la investigación sigue en desarrollo, aunque fuentes señalaron que entre los objetos sustraídos había tanto equipos institucionales como artículos personales.

González aseguró que al regresar a la oficina notó alteraciones en su espacio de trabajo y la ausencia de distintos elementos, además de notar que un teclado y mouse pertenecían a otro funcionario del área de Comunicaciones.

Más tarde, mientras revisaban las oficinas, ambos trabajadores detectaron que también faltaban artículos de otros puestos, entre ellos audífonos Apple, un cargador inalámbrico, dinero en efectivo, y unos lentes Prada avaluados en cerca de 300 mil pesos, lo que sumaría un total de $2.123.000.

El comunicador audiovisual informó la situación a personal del ministerio, quienes comenzaron una búsqueda al interior de las oficinas.

Según relató González en la denuncia, una de las hipótesis apunta a que los robos habrían ocurrido durante los días en que las oficinas permanecieron vacías debido al teletrabajo y a la presencia de personal externo realizando labores de construcción.