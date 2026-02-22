Marcel: "No hay cifra que avale la idea de un descontrol del gasto"

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió su gestión al abordar las críticas por la actual situación fiscal del país y aseguró que no existe "ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto".

En conversación con La Tercera, el otrora secretario de Estado afirmó que su conducción de la cartera "empezó en 2022 con el mayor ajuste fiscal en el mundo ese año y el primer superávit efectivo y estructural en Chile en 15 años".

"En el mismo 2022 se propuso reformas a la ley de responsabilidad fiscal que agregaron un límite a la relación deuda/PIB y metas anuales en lugar de solo el final del periodo. Siguió en 2023, con un cumplimiento pleno de la meta original de balance estructural y un crecimiento de 1% real del gasto primario", puntualizó.

En ese sentido, el extitular de Hacienda destacó que en 2024 "se formuló un Presupuesto incluyendo en las proyecciones de recaudación los informes financieros de reformas legales del periodo del Presidente Piñera, firmados entre otros por el Sr. (Matías) Acevedo, (exdirector de Presupuestos)".

Si embargo, "la realidad difirió drásticamente de esos informes. Enfrentados a esa situación, implementamos un recorte de gasto de más de US$1.000 millones durante 2024", reconoció.

Para Marcel, dicho recorte no fue suficiente para evitar el incumplimiento de la meta estructural: "Dado que esto tendría implicancias para la ejecución del Presupuesto para 2025 se tomaron tres medidas: recorte de US$ 600 millones durante la discusión del Presupuesto, medida inevitable, que generó múltiples reclamos pero que aplicamos igual; seis iniciativas legales para reducir permanentemente el gasto o aumentar los ingresos, parte de las cuales aún no termina de aprobarse; y actualizar la proyección de ingresos, sobre la base de las recomendaciones de una consultoría del FMI", detalló.

"No hay cifra que avale un descontrol del gasto"

El exjefe de la billetera fiscal aseguró que "los ingresos fiscales crecían 6,3% real en 12 meses (acumulado enero-julio)" al finalizar su gestión en Hacienda.

"Con posterioridad a esa fecha se sucedieron una serie de eventos que redujeron los ingresos fiscales en cerca de US$ 3.000 millones (menor producción minera, caída de la recaudación del impuesto a la renta no minero, caída del dólar) y que determinaron el negativo cierre del balance fiscal en 2025 que conocemos", destacó el economista.

"A pesar de ello, la relación deuda/PIB se mantuvo constante en 2025 por primera vez en 18 años y el crecimiento acumulado en el periodo presidencial fue el menor de los últimos cuatro gobiernos", aseveró.

Ante las críticas que lo apuntan a una supuesta responsabilidad en los desvíos fiscales del Ejecutivo, Marcel respondió: "No recuerdo que nadie haya advertido que los ingresos fiscales 'se estuvieran deteriorando en el tiempo', ni la razón por la cual eso estuviera ocurriendo. Es una construcción expost para reconocer una realidad que hoy se manifiesta".

"No hay ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto, sobre todo considerando la evolución del gasto primario", concluyó.