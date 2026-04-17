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Tópicos: País | Gobierno

Ministro de las Culturas niega que renuncia de Münster como seremi se dio por críticas a Kast

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El otrora actor afirmó que dimitió por motivos personales, pero después reflotaron posteos del pasado donde reprochaba el "fanatismo extremo" y la "postura medieval" del Presidente.

"No tiene nada que ver (una cosa con la otra). De hecho, este Gobierno lo estamos conformando con gente que, en algún minuto, tuvimos diferencias", dijo Francisco Undurraga.

Ministro de las Culturas niega que renuncia de Münster como seremi se dio por críticas a Kast
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A la renuncia de Münster se sumó otra situación que afectó a la misma cartera esta jornada: la dimisión voluntaria de la ahora exseremi de Aysén Ángela Valdebenito, que, según trascendió, fue por inexperiencia en el cargo.

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El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, afirmó que la renuncia del actor Renato Münster al cargo de seremi de la cartera en la Región Metropolitana "no tiene nada que ver" con los posteos que emitió en redes sociales contra José Antonio Kast en el pasado.

El martes, Münster reemplazó en el cargo a Gustavo Baehr -que duró solo dos semanas tras los cuestionamientos por su nula experiencia en el ámbito cultural y artístico-, pero, menos de 24 horas después, renunció por motivos personales; decisión que comunicó en su cuenta de X.

Si bien no dio más detalles de las razones, más tarde reflotaron publicaciones suyas en las que criticó a Kast durante sus campañas presidenciales, donde denunció su "fanatismo extremo" y su "postura medieval". De hecho, también arremetió contra la conducta del Ejército durante el estallido social. 

En este contexto, Undurraga fue consultado sobre la renuncia y afirmó que, "tal como lo señaló, tuvo un problema que le impidió asumir la invitación que le habíamos hecho. Tenemos que reemplazar a Renato y, desde ese punto de vista, estamos buscando a la persona más idónea, con más energía".

"(En su renuncia) no tiene nada que ver (la crítica que emitió en el pasado). De hecho, este Gobierno lo estamos conformando con mucha gente que, en algún minuto, tuvimos diferencias con el Presidente Kast, como (la ministra de Energía) Ximena Rincón y quien habla", sostuvo el exdiputado de Evópoli.

Sin embargo, "el Mandatario llamó a un Gobierno de emergencia, donde fueran representadas las sensibilidades que estuvimos por el Rechazo en el proceso constituyente (de los años 2021 y 2022) y aquí estamos", cerró el titular de Cultura. 

A la renuncia de Münster se sumó otra situación que afectó a la misma cartera esta jornada: la dimisión voluntaria de la ahora exseremi de Aysén Ángela Valdebenito, que, según trascendió, fue por inexperiencia en el cargo. 

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