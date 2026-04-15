Municipalidades vuelven a reclamar al Gobierno recursos para entregar vales de gas

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) volvió a pedir al Ejecutivo la entrega de los recursos necesarios a las comunas del país para implementar la entrega de vales de gas para el 80% más vulnerable de la población, medida de mitigación anunciada por el Gobierno de José Antonio Kast ante el alza de los precios de los combustibles, el llamado "bencinazo" de marzo pasado.

Mediante un comunicado, la asociación liderada por Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar e independiente de derecha, reiteró su crítica al Ejecutivo y aseguró que "a la fecha, los municipios del país no hemos recibido información formal por parte del Gobierno respecto de la modalidad de implementación de la ayuda comprometida consistente en vales de gas para el 80% más vulnerable de la población".

"En consecuencia, hoy no existen ni vales ni recursos disponibles en nuestros municipios para dichos fines", enfatizó.

Asimismo, alertó al Gobierno que "no resulta administrativamente viable traspasar a los municipios la responsabilidad de ejecutar estos recursos, considerando además que ello implicaría asumir procesos de compra y distribución. Este mecanismo dificultaría el cumplimiento oportuno de los plazos y la adecuada respuesta a las necesidades urgentes de nuestros vecinos y vecinas".

En esa línea, la asociación sugirió evaluar alternativas más eficientes, "tales como la transferencia de directa de los recursos a través de instrumentos electrónicos a las familias beneficiarias, o bien la implementación de un sistema de compra centralizada".

"Reiteramos la urgencia de contar con definiciones claras a la brevedad. Nuestros vecinos y vecinas requieren respuestas concretas, y los municipios necesitamos certezas administrativas para poder colaborar de manera eficaz. No puede transcurrir esta semana sin que exista información precisa al respecto", aseveró la ACHM.