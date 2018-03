Paula Narváez: En 15 días se ha logrado retrotraer y retroceder a Chile

Poco y nada le ha gustado a la ex ministra Paula Narváez los primeros días de Gobierno de la Administración de Sebastián Piñera, luego de conocer el cambio en el protocolo de la Ley de Aborto que amplía la objeción de conciencia a las instituciones y la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la prohibición de controladores con fines de lucro en instituciones de educación superior.

En conversación con La Tercera, la ex vocera de Michelle Bachelet afirmó que "han ocurrido señales en el último tiempo que son preocupantes. Que una institución de la República le tuerza la deliberación y decisión a la ciudadanía, a través de sus instituciones democráticas, horada de alguna manera nuestro sistema".

"Para las nuevas generaciones es una pésima señal desde el punto de vista de cómo deben canalizarse las demandas. Que el TC no haga caso, por decirlo así, de la decisión que se había establecido en el Congreso Nacional genera una señal preocupante desde el punto de vista de nuestro orden institucional", remarcó.

Por ello, Narváez remarcó que es "absolutamente necesaria" discutir una reforma a la Constitución. "Si el gobierno actual quiere llamar a grandes acuerdos tiene que estar disponible entonces para que en el contenido de los acuerdos estén temas tan gravitantes como, por ejemplo, las atribuciones del Tribunal Constitucional y qué mejor que enmarcarlas en una discusión mayor, que es una nueva Constitución moderna", planteó.

Y si bien reconoció que el revés en el TC estuvo marcado por el requisito solicitado por Pilar Armanet, militante suspendida del PPD, la ex ministra manifestó que "no estoy haciendo una crítica al Presidente Piñera cuando estoy planteando la preocupación que tengo respecto de las señales que han dado las instituciones. No obstante, las reacciones del gobierno confirman lo que ya sabemos, ellos conciben la educación como un bien de consumo y no como un derecho. Tenemos una diferencia total, absoluta y radical en este tema".

Sobre el cambio al protocolo en la Ley que despenaliza el aborto, Narváez insistió que es "preocupante" que muestra que "no sabes realmente a qué atenerte frente a esta situación tan ambivalente que se está planteando".

En su análisis, Narváez manifestó que "en su gobierno, Piñera ha tomado decisiones que tienen que ver con aspectos muy vinculados al sector más conservador de la derecha. Una derecha muy fuerte".

Al ser consultada por si teme que el lado conservador se imponga en este Gobierno, Narváez expresó: "En estos 15 días yo creo que es un temor bastante objetivo más que subjetivo".

"Visto lo visto, en 15 días se ha logrado retrotraer y retroceder a Chile, hoy día este es un país distinto, que la ciudadanía que está en la calle probablemente no reconoce", puntualizó.