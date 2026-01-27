PS: No hay divorcio ni quiebre con el FA y el PC, pero exigimos respeto

La crisis interna del oficialismo fue un eje central del debate este lunes en El Primer Café, en medio de la controversia que generó la reunión del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana (DC), cita que excluyó deliberadamente al Frente Amplio (FA) y al Partido Comunista (PC).

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, afirmó que "aquí no hay divorcio, no hay quiebre, todas esas palabras que se han querido instalar respecto de fuerzas que evidentemente requieren una articulación política y que es el compromiso que nosotros tenemos no solo como partido, sino con la gente. Nos interesa tener una conducta política consistente con nuestra historia como progresismo y con lo que son la defensa de los derechos de las personas".

La senadora por el Maule insistió en que tras la aparente aplicación de la Ley Naín-Retamal por el caso de Gustavo Gatica "los diputados socialistas fueron agredidos por diputados del FA y del PC y frente a eso una reacción política que fue decir 'stop, no volvemos a sentarnos a ese cónclave que estaba previsto (con el FA y el PC)', porque claramente no se puede ir a una reunión donde hemos sufrido un trato de esta forma".

Según la timonel PS, el maltrato de sus aliados "ha persistido durante varios días. Ahora hace poquito rato el diputado (Jaime) Sáez (jefe de bancada del Frente Amplio) vuelve a arremeter; entonces, la verdad es que uno quisiera poder concentrarnos en lo que es la urgencia, lo importante y los desafíos de futuro, y el compromiso del Partido Socialista de Chile es ese. Nosotros vamos a conversar, vamos a mantener el diálogo, pero también exigimos respeto".

"Las alianzas no son alianzas en lo bueno y cuando hay problemas cada uno para su santo. Frente a un hecho tan grave como son las lesiones graves que han dejado ciego a Gustavo Gatica y un fallo judicial que aún no está firme, donde todavía quedan instancias, lo que habría esperado como oficialismo, como progresismo, es el apoyo transversal a Gustavo Gatica en cuanto víctima, en cuanto a la revictimización que ha sufrido, y la valoración transversal a los derechos humanos que podríamos haber hecho y no que se saliera a buscar culpables acerca de una ley que, por lo demás, tampoco hay claridad si es aplicada o no y más bien pareciera que no. Eso no corresponde para quienes hemos sido alianza de Gobierno los últimos cuatro años, pero tampoco con quienes hemos trabajado por largos años como el caso del PC", enfatizó Vodanovic.

Finalmente, la dirigenta socialista respondió a las críticas internas de su partido que temen un giro hacia la derecha: "Si se quiere parecer que aquí hay gente de izquierda que vamos a estar con la derecha, yo no creo que es el sentido de esto. No creo que se pueda poner en duda la trayectoria ni la historia del Partido Socialista de Chile ni su compromiso con los cambios sociales y con los derechos de las personas, y nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es trabajar responsablemente, estudiar las leyes".

En esa línea, Vodanovic se desmarcó de los dichos del diputado Juan Santana, jefe de la bancada socialista, quien advirtió en The Clinic que "el PS no puede darle la espalda a sus aliados políticos para correr a abrazar a la derecha de (José Antonio) Kast".

"Pregúntele a Santana qué quiso decir porque, la verdad, yo no entiendo. El Partido Socialista tiene una conducta política histórica y vamos a ser consecuentes con lo que es nuestra historia, nuestra trayectoria y nuestro compromiso con la ciudadanía y con las necesidades que tiene la gente", sentenció la líder oficialista.

Carmona: "Hubiera evitado un debate innecesario"

Por su parte, el presidente del PC, Lautaro Carmona, intentó bajar el perfil a la exclusión de su bloque en la reunión SD-DC, aunque reconoció la incomodidad por el tono de la discusión.

"Me gustaría que este debate no hubiera estado, pero está, y cuando se plantea lo mejor es abordarlo buscando siempre que quede como centro cuál es la mirada y la propuesta y la perspectiva positiva hacia adelante. Que se reúnan los partidos del Socialismo Democrático es un espacio al cual no solo tienen derecho; pueden hacerlo tantas veces como quieran y no tiene por qué nadie afectarse y que los temas sean de la política por cierto también. Por tanto, no tengo una mirada que cuestione la reunión y que me plantee de otra manera", aseguró el mandamás comunista.

Sobre la polémica por la Ley Naín-Retamal, el timonel PC admitió que el foco de la crítica debió ser distinto para evitar la fricción con el PS: "Yo habría hecho el punto observando, cuestionando el alcance de que alguien puede interpretar esa ley y deja indemne al responsable y no habría estado en asignarle a otros la conducta que hayan tenido. Hubiera evitado, seguramente con esas adjudicaciones, un debate innecesario. Para mí el debate necesario es si da a lugar que, con la protección de esta ley, esté absuelto el responsable de la ceguera de Gustavo Gatica", planteó.

Respecto al futuro del diálogo, manifestó su disposición a "madurar el tema" en una instancia formal. "No lo sé (cuando habrá una reunión de partidos). Depende de todos los que son convocantes (...) Es una expectativa común, no quiero asignármela exclusivamente a mí, pero sí creo que es lo que va a ocurrir alguna vez", concluyó Carmona.