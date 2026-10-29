Vocero de Gobierno sobre respaldo a Rabat: "No es una decisión marcada en piedra"

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, reconoció que el Ejecutivo enfrenta "una crisis grande" por las rebajas de condenas otorgadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y admitió que el respaldo del Gobierno al secretario de Estado podría cambiar.

En conversación con Radio Duna, la autoridad sostuvo que "hoy día la postura del gobierno es respaldar al ministro Rabat", aunque aclaró que "no es una decisión marcada en piedra".

Arenas reconoció que, "este tipo de errores, porque este fue un error político y humano, a veces son, no quiero decir inevitables, pero en el fragor del día a día, a un ministro se le puede pasar, incluso a los más avezados".

La polémica se intensificó tras la sesión especial de la Cámara de Diputados, donde Rabat entregó explicaciones por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Tras la instancia, la oposición confirmó que presentará una acusación constitucional en su contra.

Dificultades dentro del oficialismo

Respecto del escenario político, Arenas "consideramos que una acusación constitucional sería injusta, sin perjuicio que hay un componente político y humano grave".

En ese sentido, admitió las dificultades del Ejecutivo para reunir apoyo: "no tenemos todavía alineados a todos los nuestros".

El subsecretario detalló que, tras la sesión en la Cámara, conversó con los dirigentes oficialistas Guillermo Ramírez, Arturo Squella y la senadora Balladares, quienes le transmitieron las dificultades que enfrenta el Gobierno.

"No les quiero decir que estamos bien, que estamos muy confiados. Estamos en una crisis, una crisis grande, pero que como todas las crisis, el Presidente trata de enfrentar de frente (...) Esto que haya aparecido él señalando que fue un error, quizás cualquier asesor político hubiese dicho 'no, usted manda al ministro, manda al vocero, manda a cualquier otro', pero el Presidente no es de ese estilo", reconoció Arenas.