Ministro de Justicia: "No he pensado en renunciar"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, descartó renunciar a raíz de la polémica desatada por su decisión de otorgar rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En conversación con el programa "Estado Nacional" de TVN, el secretario de Estado hizo frente a las presiones políticas sobre su continuidad, e insistió en que su gestión se ha enmarcado en la legalidad vigente.

"No me faltó una reflexión humana (al firmar los decretos exentos), porque esa la tengo, y la tengo cada vez que tengo que leer esas sentencias", afirmó el abogado, que reconoció haber fallado en la "mirada política, considerando que, lamentablemente, muchas veces la técnica jurídica se ve sobrepasada por la política".

"No he pensado en renunciar", aseveró el secretario de Estado Fernando Rabat al responder sobre su permanencia en el cargo. (FOTO: ATON)

Sobre las amenazas de acusación constitucional, señaló que es "una facultad que tienen los legisladores, una facultad que tienen los legisladores, pero también creo que he estado comportándome conforme a la Constitución y la ley

Por tal motivo, "no he pensado en renunciar. El Presidente de la República me invitó a una cuestión que es maravillosa: servir a Chile, y espero acompañarlo durante sus cuatro años de mandato", enfatizó Rabat.

La instrucción presidencial y las vías para anular los decretos

El ministro reiteró también, como ha dicho en otras entrevistas, que es probable que los condenados que accedieron a las rebajas penales ya se encuentren en libertad.

Ante ese escenario, el titular de Justicia explicó que el propio Mandatario le instruyó liderar una salida urgente a este conflicto legislativo, recalcando que las víctimas no pueden permanecer en la incertidumbre de un debate prolongado.

Para subsanar la situación, se están analizando dos caminos jurídicos: revocar los decretos directamente por la vía administrativa o respaldar la moción parlamentaria presentada por la diputada Ximena Ossandón (RN) que regula la libertad personal e incorpora una norma transitoria en la Constitución con el objeto de dejar sin efecto los beneficios concedidos.

La autoridad reafirmó su compromiso institucional y remarcó: "Espero acompañar al Presidente de la República durante sus cuatro años de mandato". (FOTO: ATON)

Los cuestionamientos al ministro

El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, cuestionó la postura del ministro y apuntó a la alteración de una doctrina que se venía aplicando de forma regular durante los dos mandatos presidenciales previos.

"Creemos que al ministro Rabat, en particular, le ha faltado empatía con víctimas de delitos tan graves como son los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de este país. Ha sido bien errático, ha faltado a la verdad desde el inicio cuando planteó que él estaba cumpliendo con una sentencia de la Corte Suprema", arremetió.

Asimismo, Bustos indicó que "lo relevante es que se cambió un criterio que se venía aplicando desde el gobierno del expresidente Piñera y en el gobierno del expresidente Boric, que era no conceder la rebaja de pena a personas condenadas por delitos sexuales tan graves".

Advertencia de AC y respaldo condicionado

Desde el Congreso, la senadora democratacristiana Yasna Provoste cuestionó el compromiso de La Moneda en materia de protección de la infancia, que dijo que "era su prioridad" pero "los hechos dicen exactamente lo contrario".

"Pensemos en esa familia, en esa niña o niño que tuvo que declarar, que tuvo que revivir lo peor de su vida para lograr una condena, y un día se entera de que este Gobierno le rebajó la condena a ese violador. Los niños y niñas de Chile no pueden esperar y nosotros no vamos a callar", afirmó Provoste.

Por su parte, desde el oficialismo, el diputado del Partido Republicano Benjamín Lorca señaló que respaldan "al ministro y valoramos que el Ejecutivo haya suspendido la tramitación de nuevos decretos y detenido el procedimiento de rebajas de penas".

"Debemos seguir avanzando porque la defensa de nuestros niños no se negocia. Pienso que debiese cancelarse el beneficio, no puede ser que, producto de una interpretación judicial, personas condenadas por delitos sexuales contra menores puedan acceder a beneficios de rebaja de penas por haber cometido estos delitos antes de 2022", declaró Lorca.

Reforma con discusión inmediata y cita con parlamentarios

En el plano legislativo, el Ministerio de Justicia ingresará este lunes un proyecto de ley con calificación de discusión inmediata.

La iniciativa busca modificar el procedimiento actual para que las víctimas sean oídas como intervinientes directos y puedan exponer sus argumentaciones en el proceso.

Asimismo, la reforma dotará al juez de garantía de la facultad de evaluar el mérito sustantivo del beneficio de rebaja y no solo limitarse a una verificación administrativa.

Con la meta de lograr la promulgación de la norma en un plazo estimado de una semana o máximo 10 días, el ministro Rabat convocó para este lunes a las 10:30 de la mañana a los parlamentarios al Ministerio de Justicia, con el propósito de recoger sus planteamientos y estructurar un proyecto con respaldo transversal que resuelva la crisis.