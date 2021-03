Vocero de Gobierno y salida de Barra: No compartimos sus expresiones

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, remarcó que el Ejecutivo no comparte las declaraciones del ahora ex coordinador jefe de la Macrozona Sur, Cristián Barra.

En diálogo con Tolerancia Cero, el secretario de Estado dijo que la entrevista que el ex jefe del plan Estadio Seguro dio a El Mercurio "no fue revisada por el ministro del interior ni por otros equipos. No compartimos esas expresiones".

En esa línea, Bellolio sostuvo que en las declaraciones de Barra "hay una serie de cosas que no son adecuadas, toda vez que nosotros valoramos el trabajo que han hecho las Fuerzas Armadas y su colaboración, que ha sido permanente durante la pandemia" y reafirmó que estas "nunca pueden sustituir la labor de las policías".

"Nosotros sí hemos visto una colaboración permanente y un ánimo de colaboración por parte de las Fuerzas Armadas", insistió.

"No es nada raro que tengan abogados"

El ministro también se refirió a los cuestionamientos de Barra a los uniformados por usar abogados para explicar por qué no podían acceder a sus peticiones.

"Siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefe de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera", dijo el ex coordinador de la Macrozona Sur.

Bellolio explicó que "existe un acuerdo internacional en que se debe prestar asesoría jurídica a las FF.AA. por ejemplo cuando estén en estado de excepción, entonces no es nada raro que los tengan".

En ese sentido, apuntó a que existen ciertas situaciones que requieren de consultas legales respecto de las competencias que tienen las Fuerzas Armadas en un estado de excepción, poniendo de ejemplo para ello los límites de los jefes de defensas respecto del orden público o el préstamo de materiales, vehículos, para ciertos efectos.

Respecto de qué se les pedía, el vocero de Gobierno aseguró que "absolutamente nada que hubiese requerido alguien que dijera que no y esa es, entre otras cosas, la razón por la cual él no sigue a cargo de ese equipo coordinador".

"Quiero desmentir absolutamente lo que algunos tratan de teorizar qué cosas se les estaba pidiendo que puede ser ilegal", resaltó Bellolio y afirmó que Barra "sí cree que (las Fuerzas Armadas) tienen que regirse por las leyes".