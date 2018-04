Arzobispo de Concepción: Falta que Fernando Karadima pida perdón

El arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, sostuvo en Cooperativa que sólo falta que Karadima pida perdón a sus víctimas, tras las reuniones que Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton sostuvieron con el papa Francisco en el Vaticano.

En conversación con Lo Que Queda del Día, Chomalí expresó que "quedé muy impresionado y muy contento también de la reacción que tuvieron las tres personas después de hablar con el papa. (Fue) realmente notable, se sintieron tremendamente acogidos, tremendamente escuchados, con proyección a futuro para que nunca más hayan abusos de ningún tipo, no solamente en la iglesia, sino que en todas partes".

El religioso añadió que "lo que más me llamó la atención y me emocionó (fue) cuando Juan Carlos Cruz, a quien conozco, dice 'me acogió como un padre'. Yo encuentro que eso es muy hermoso, porque el papa dejó de lado la cosa jurídica, la cosa protocolar, la cosa de los procesos y entró en el corazón de un hijo que estaba sufriendo".

El líder de la arquidiócesis penquista remarcó que "verlos contentos, sonrientes, es un tremendo paso, extraordinario, y ahora quizá lo único que falte y Dios quiera que le regale eso a ellos es que el mismo Fernando Karadima hable, que él pida perdón, yo creo que eso es lo que hace falta".

Chomalí destacó que "el papa se echó a los hombros todo el pecado de tantas personas, la corrupción y él lo asumió y eso es muy bonito".

Sobre el encuentro que Francisco mantendrá con los obispos chilenos, el religioso relató que "me parece que en el contexto de la carta que él nos manda, donde dice que no tenemos que hablar desde el orgullo herido, sino que hacer un discernimiento para encontrar la verdad y encontrar nuevos caminos para poder seguir con la tarea evangelizadora, (...) y voy con la misma actitud: de escuchar a un padre que quiere lo mejor para sus hijos y para todos".